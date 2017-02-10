اقتدار ملت نشان از پویایی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن و خطبه های نمازجمعه بابل اظهار داشت: حضور پرشکوه مردم در این راهپیمایی نشان از اقتدار ملت در برابر دشمنان اسلام است که در طول یک سال یاوه میگویند.
وی افزود: تهدیدات یاوهگویان باعث نگرانی مردم نمیشود بلکه باعث میشود تا مردم با حضور درصحنههای سیاسی هر بار حماسه دیگر بیافرینند.
امامجمعه بابل گفت: حضور ۳۸ ساله مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حافظ انقلاب است زیرا انقلاب، عزت و افتخار را به همراه داشت و از ملتی که سالیان متمادی بازیچه دست مستبدان بود خارج و به نقش آفرین در عرصه های جهانی تبدیل کرده است.
روحانی ادامه داد: راهپیماییها مهمترین عامل پشتیبانی اقتدار در سالیان متوالی است و این عظمت باعث رعب وحشت در دشمنان شده است و آنان که در طول یک سال در برابر این انقلاب زهر افشانی میکنند بااقتدار و حضور مردم در این راهپیماییها نقشههای شومشان بر آب میشود.
روحانی در بخش دیگر از سخنانش گفت: با توجه به پروژههای مهم در کشور، پروژهٔ مهمی در این شهرستان به بهرهبرداری نرسیده است که این نشان میدهد که مدیران این شهرستان انقلابی عمل نکردند و این جای تأسف است که در کشور انقلابی که مردم مقتدرانه پای انقلابش ایستادهاند مدیران انقلابی عمل نکند و پروژه ای که درخور این مردم است به بهرهبرداری نرسد.
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