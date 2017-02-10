سخنان تازه به دوران رسیده ها بین مردم و مسئولان فاصله نمی اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یحیی رحیم صفوی مراسم سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز اظهار کرد: سلام مقام معظم رهبری را به همه مردم خوزستان ابلاغ می کنم. هر وقت به اهواز می آیم یاد دلاوری های این استان قهرمان پرور افتاده و مقاومت مردم قهرمان پرور دزفول و فداکاری جوانان آبادانی و خرمشهری برای من تداعی می شود.

وی افزود: خون ۲۳ هزار شهید گلگون کفن خوزستان و بیش از ۱۰۰ هزار شهید جوان کشور در این استان بر زمین ریخته شده تا خوزستان به کربلای ایران تبدیل شود.

صفوی بیان کرد: سلام و درود خدا و انبیای الهی بر مردم خوزستان که امروز به همراه اقیانوس خروشان ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه که پشتوانه بالندگی، اقتدار و پیشرفت ایران است، شرکت کردند.

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز شما مردم خوزستان پرچم ضداستکباری را برافراشتید، گفت: ۲۲ بهمن یادآور تجلی نور خدا بر قلب ملت ایران و نقطه سرنوشت ساز پیروزی حق بر باطل در ایران، منطقه و جهان است. امروز مردم شهیدپرور خوزستان پاسخ محکمی به یاوه گویی های تازه به قدرت رسیده ها داده و تجمع مردم ایران در مصلی بعد از انجام راهپیمایی نمایش حماسه بلوغ سیاسی - اجتماعی و تجلی الهی، اقتدار ملی و غیرت ایرانی است.

صفوی گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می دهد که سخنان نابخردانه تازه به دوران رسیده ها هرگز نمی تواند بین مردم ایران و مسئولان فاصله بیندازد. امروز در جهانی زندگی می کنیم که از تعادل خارج شده و بنیادی ترین اصل در این زمینه زمان و حرکت است و در نهایت دگرگونی جهان در حال حاضر روندی بسیار شتابان تر از گذشته را طی می کند.

وی با اشاره به اینکه تحولات ایجاد شده در محیط منطقه و بین الملل پس از تقابل و چالش حاصل می شود، بیان کرد: برای پیشروی مردم در آینده لازم است تا موارد اساسی و چالش هایی که ما را تحت تاثیر قرار می دهد، بشناسیم.

وی ادامه داد: شناخت روندها و رویدادها در کنار تدوین راهبردها و برنامه های کلان میان مدت و بلند مدت و خارج شدن از چالش های فعلی کلیدهایی طلایی برای رسیدن به پیشرفت و توسعه کشور هستند. در صورت بی توجهی مسئولان به فرصت ها و چالش ها قطعا امکان اجرایی شدن برنامه های کلان ملی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. ایران می تواند متناسب با رویدادهای منطقه ای و جهانی که منجر به تغییرات سیاسی - اجتماعی می شود، فرصت ها و چالش ها را پیش بینی و آینده ای خوب برای مردم کشور رقم بزند.

مشاور مقام معظم رهبری گفت: هم اکنون سواد سیاسی و امنیتی کشور مهمترین فرصت در اختیار مسئولان به منظور برنامه ریزی برای پنج سال آینده کشور است که به برکت خون شهدا و فداکاری جانبازان حاصل شده است.

صفوی با اشاره به اینکه امروز ایران به فضل الهی یک کشور با ثبات و امنیت است، بیان کرد: ایران کشوری با هوای چهار فصل، منابع طبیعی فراوان و ملتی شجاع و متمدن است که این مواهب همه از سوی خدا به ما عنایت شده است.

وی گفت: سال 1990 عراقی ها ساعت پنج صبح به سمت کشور کویت حرکت کرده و در مقابل امیر و ارتش این کشور قبل از ظهر فرار کردند. در نهایت عراقی ها تا قبل از ظهر این کشور را فتح و امیر آن برای بیرون کردن نیروهای عراقی دست به دامان دشمنان بزرگ شد ولی ایران در دوران دفاع مقدس مقاومتی مثال زدنی داشت.

صفوی تصریح کرد: مسائل موجود در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و حتی ترکیه نشان دهنده تغییرات و تحولات منجر به ناامنی در کشورهای پیرامون است ولی ایران با ثبات خوبی در زمینه های مختلف پیشرفت و توسعه پیدا کرد. اساس کار برای پیشرفت بیشتر تنظیم راهبرد، برنامه و سیاست گذاری و مهمتر از هرچیزی اجرای صحیح آنها است.

وی با اشاره به اینکه این روند پیروزی انقلاب و شعار مردمسالاری دینی توقف ناپذیر است، عنوان کرد: بیداری اسلامی تنها با تفسیر قرآن نه بلکه با نگاه به پیام انقلاب اسلامی ایران محقق و تفسیر می شود. این مقاومت مردمی تنها در سایه الگوگرفتن از انقلاب ایران شکل گرفته و امت، ملت و انقلاب ما یک الگو برای آزادیخواهان جهان شده است.

مشاور رهبر معظم انقلاب گفت: خوزستان چهار برابر کشور کویت وسعت جغرافیایی دارد و به غیر از منابع نفت و گاز، دارای مواهب دیگری مثل بیش از 30 درصد رودخانه های کشور، قطب صنعتی و قطب کشاورزی است. این استان توانایی قطب شدن در زمینه های صادراتی، دفاعی، فرهنگی و تمدنی را نیز دارد.

صفوی افزود: اگر راه آهن خرمشهر را از شلمچه به بصره متصل کنیم که عراقی ها باید پیشتاز این مسئله شوند و وضعیت درآمدهای نفتی آن کشور هم بد نیست آن وقت می توان کشورهای مختلف آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را از طریق راه آهن به دریای مدیترانه وصل کنیم. با اجرایی شدن پروژه ریلی اتصال شلمچه به بصره، سالانه چندین میلیارد تومان درآمد برای ایران حاصل می شود و تمامی محصولات کشور را به همه کشورهای پیرامون صادر خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: دشمنان ایران و منطقه خصوصا مثلث شرارت یعنی آمریکا، انگلیس و صهیونیست و همچنین نوکران تحت سلطه آنها نمی توانند برای ایران تهدید نظامی جدی ایجاد کند چرا که ایران به یاری خداوند متعال و در سایه توجهات امام عصر (عج) و رهبری فهیم و بزرگ به نام امام خامنه ای آنقدر قوی و مقتدر شده که بتواند از انقلاب و منافع ملی خود دفاع کند.

صفوی ادامه داد: در صورت تهدید ایران قطعا ضربات غیرقابل تصوری را به دشمنان فرامنطقه ای وارد خواهیم کرد. مطمئنا اگر به قدرت درونزای خود در همه بخش ها دست پیدا کنیم دشمنان دیگر حتی تهدیدهای لفظی را نخواهند داشت. وجود دو گفتمان در کشور که موجب سردرگمی ملت می شود اولین چالش پیش روی کشور است.

مشاور رهبر معظم انقلاب تاکیر کرد: پروژه نفوذ عناصر انسانی در دستگاه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور برای تصمیم سازی های مورد قبول دشمن و متوقف کردن پیشرفت با ضربه از داخل نیز دومین چالش پیش روی کشور است.