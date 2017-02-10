به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر محسن زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان نظرآباد ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر، به اتفاقات اخیر آمریکا اشاره کرد و گفت: ترامپ با تکیه‌بر ثروت و سرمایه‌ سر کار آمده ولی از حوزه سیاست به‌ویژه سیاست خارجی بهره‌ای ندارد و چه‌بسا تحت تأثیر لابی‌های صهیونیستی بخواهد تصمیمات غیرمنطقی و احساسی بگیرد .

حجت‌الاسلام‌ محسن زاده در ادامه ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم راهپیمایی امروز، گفت: حضور پرشور مردم پاسخی به یاوه‌سرایی‌های ترامپ است.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با اشاره به اینکه امروز مواضع و برخوردهای ترامپ به‌ویژه علیه ایران اسلامی از باب همان ضرب‌المثل مشهور است که «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» گفت: افکار عمومی دنیا نسبت به واقعیت‌های مرتبط با ایران و ماهیت کاملاً انسانی و زلال و صلح دوستانه نظام و ملت ایران روشن‌تر شده است.

حجت‌الاسلام‌ محسن زاده با اشاره به اینکه حضور ترامپ برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصتی است، گفت: امروز آن‌ها به سمت اضمحلال نهایی می‌روند.

وی در بخش دیگری تأکید کرد: حضور بانشاط مردم در راهپیمایی مسئولیت مسئولان عالی نظام را دوچندان می‌کند باید از این حضور قدردان باشیم و برای پیشرفت و خدمت‌رسانی همه‌جانبه کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی گام‌های پرصلابت‌تری برداریم.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با اشاره به موضوع توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران که همواره موردتوجه رژیم‌های غربی است، گفت: مسئولان باید باقدرت هر چه تمام‌تر مقابل زیادی خواهی آمریکا بایستند و باافتخار از پیشرفت های نظامی و موشکی دفاع و پاسداری کنند.

حجت‌الاسلام‌ محسن زاده با تأکید بر اینکه طبیعی است دشمنان در خصوص برجام و سیاست‌های اقتصادی مرتبط با آن دست به هر اقدامی بزنند، گفت: آن‌ها می‌خواهند برجام را بی‌خاصیت جلوه دهند به همین منظور مسئولان مربوطه باید با اقدام انقلابی عزتمندانه به دشمنان پاسخ دهند.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد در بخش دیگر سخنان خود به حضور استاندار البرز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و خطاب به وی گفت: از مسئولان اجرایی استان و شهرستان انتظار داریم اهتمام ویژه‌ای به اتمام پروژه‌های عمرانی شهرستان داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌ محسن زاده به پروژه نیمه‌تمام مصلی شهرستان نظرآباد اشاره کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه ۱۰ میلیارد تومان نیاز است این در حالی است که دولت تاکنون برای ساخت مصلی هزینه‌ای نکرده است.