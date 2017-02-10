به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شیرازی پیش از ظهر جمعه در مراسم سالروز گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در بوشهر اظهار داشت: روز ۲۲ بهمن روز استقلال و عید بزرگ همه ایرانیان است. در این روز یاد تاریخچه تفکر امام و معماری بزرگ انقلاب میافتیم.
وی با بیان اینکه در آن زمان استکبار در کشورهای سلطنتطلب نگاه و تفکر خاص خود را به مردم وارد کرده بودند و بلاهای زیادی سر مردم آورده بودند، افزود: امام آمد و تفکر دینمداری، زندگی و راه آیندهای روشن را نه تنها برای مردم ایران بلکه امروز شاهد آن هستیم که در تمام دنیا این تفکر در حال انتشار است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه اضافه کرد: انقلاب اسلامی جهانبینی الهی را وارد زندگی مردم کرد و به هر عصری که ناآگاهان داخلی و دشمنان بیرونی چنین وانمود میکردند که دین نمیتواند به مردم حکومت کند حاکمیت اسلامی را در زندگی مردم جاری کرد و اسلام ناب محمدی را به جهان معرفی کرد.
وی گفت: اصل حکومت مردم یک اصل الهی است. به همین دلیل است که مردم با این نگاه که در زمان انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب خود را موفق دانستند که ولایت پذیر باشند و تسلیم فرمان امام شوند.
شیرازی افزود: اکنون نیز هر زمان نیاز به حضور مردم بوده است و جوان در صحنه حضور پیدا کرده اند. این ملت با تکلیفمداری در مسیر جلب رضایت خدا تلاش میکند و برای خدا حرکت میکنند چون دست خدا را پشتوانه خود میدانند؛ از چیزی نمیترسند و زندگی را نماینده نبودند و نخواهند بود.
وی با بیان اینکه ما بارها دست هدایت الهی را پشت سر ملت ایران دیدهایم و این اعتقاد بر حضور خدا، به ملت ایران امید میدهد خاطرنشان کرد: در صحنههای مختلف مانند هشت سال دفاع مقدس زمان انقلاب و فتنه ۸۸ ملت ایران این حرکت را تجربه کرده است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه بیان کرد: امروز با صدور انقلاب در جهان موجب حرکت عظیمی شده است و دامنه این انقلاب گستردهتر خواهد شد و پرچم انقلاب بر افراشتهتر خواهد شد.
وی افزود: ثمره درخت انقلاب روز به روز بیشتر میشود و حرکتهای مختلفی در جهان مانند حزب الله لبنان، انصارالله یمن از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است. ما انقلاب را زمینهساز بیداری امت اسلامی و حرکت جامعه جهانی چه مسلمان و چه غیر مسلمان میدانیم.
شیرازی ادامه داد: دشمن ایران بدانند این ملت بزرگ امروز به برکت خون شهدا راه خود را ادامه میدهد تا پرچم این انقلاب را به دست صاحب اصلیاش بسپارند و دشمنان را از پای درآورند و تا سقوط آمریکا اسرائیل و طاغوت در جهان بر این اعتقاد خود ایستاده است.
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