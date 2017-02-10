به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور چندین هزار نفر از مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه شهرستان میانه دوبخش های تابعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافتند.

در آخرین روز از دهه مبارک فجر و به مناسبت گرامیداشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مردم غیور شهیدپرور شهرستان میانه با حضوری چند هزار نفری اعم از مرد و زن، پیر و جوان و متشکل از اقشار مختلف جامعه، این روز خجسته را گرامی داشتند.

شرکت کنندگان در این حضور حماسی، در اعتراض به سیاست های استکباری و استعماری آمریکا و مستکبران جهان، با فریادهای بلند و مشت هایی گره کرده، کام دشمن را تلخ کرده و خواب راحت را از چشمان غبارآلود آنان گرفتند.

مردم میانه با این حضور پرشور و کم سابقه، ولایتمداری و انقلابی گری خود را بار دیگر ثابت کرده و شعارهای ضداستکباری خود را در فضای این شهر طنین انداز کردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی در مقابل یادمان شهدای زینبیه و ثارالله توقف کردند و با آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل با آرمانهای شهدا تجدید میثاق نمودند.

آنها با قرائت قطعنامه ای اقدامات و جنایتهای رژیم های صهیونیستی، آمریکا، انگلیس و آل صعود در منطقه و قتل عام مردم و کودکان مسلمان در کشوهای مظلوم و بی دفاع اسلامی را محکوم کرده و از مسلمانان جهان خواستند تا در برابر این زیاده خواهی های مستکبران و ظالمان، یکدل و یکصدا شده و با حفظ وحدت و یکپارچگی در بابر جنایات آنان ایستادگی کنند.