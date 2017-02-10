مقصد ایران حاکمیت اسلام بر جهان است/ دشمن عاجز از اقتدار کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا تویسرکانی ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اردبیل تصریح کرد: اولین شعار و آخرین شعار پیامبر اکرم (ص) این بود که هیچ کافری نباید بر مسلمان حق ولایت داشته باشد و در انقلاب اسلامی ایران این خواسته محقق شد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های قرآن شکل گرفت و انقلاب ما نه یک انقلاب فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی بلکه انقلابی اسلامی بود و این هدف را دنبال می‌کرد که ملت ایران به سینه نامحرم دست رد بزند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با تأکید به اینکه امروز چالش ملت ایران با آمریکا بر سر حاکمیت و ولایت خدا است، اضافه کرد: در واقع امام خمینی (ره) نیز برای تحقق خواسته ملت و جایگاه ملت قیام کرد تا اینطور نباشد که ملت ایران در بردگی به سر برده و در مقابل آمریکایی حق توحش داشته باشد.

تویسرکانی با تأکید به اینکه در گام نخست ملت ایران به دنبال رهایی از استکبار بود که در انقلاب اسلامی محقق شد، اضافه کرد: شعار ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود و توانستیم به این هدف دست‌یابیم.

وی تأکید کرد: امروز دشمن اقتدار کشور را نشانه گرفته است و مردم باید با آگاهی از آنچه موجب اقتدار است به جنگ با دشمن بروند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین اولین عامل اقتدار را عنایت خداوند دانست و افزود: تقوا، خداپرستی و معنویت این ملت موجب اقتدار است و همین موضوع مانع از این شد که کفار بر ما مسلط شوند.

به گفته تویسرکانی دومین اقتدار وحدت و انسجام است و هر عنصری که به اختلاف دامن بزند ضد ولایت و ضد رهبری خواهد بود.

وی تأکید کرد: دامن زدن به اختلافات در قالب الفاظی از جمله شیعه و سنی، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، ترک و فارس و مسائلی از این دست صحیح نیست و لازم است مردم با وحدت و مهربانی همواره در دفاع از انقلاب اسلامی قدم بردارند.

مسئولی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین سومین عامل اقتدار را توان نظامی و دفاعی کشور دانست و گفت: آمریکا بعد از موضوع هسته‌ای به دنبال ضربه زدن به نظام است و در واقع فلسفه توان موشکی با هدف دفاع از سرحدات کشور است.

تویسرکانی با تأکید به اینکه در موضوع برجام عنوان شد که بعد از اجرای برجام یک و دو و سپس سه به ملت ضربه بزنند که رهبر فرزانه با درایت کامل فرودند که تنها یک برجام وجود دارد.

وی عامل چهارم اقتدار ملت را اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: لازم است جوانان انقلابی خرید کالای خارجی را بر خود حرام کنند و دولت خرید کالای خارجی را حرام کند.

به گفته مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین دولت وقتی از مسیرهای دیگر ناامید می‌شود با تحریم به دنبال ضربه زدن است و اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را در مقابل تحریم مقاوم سازد.

وی عنصر پنجم را مبارزه با فقر دانست و تأکید کرد: خدمت‌رسانی به محرومان و مستضعفین وظیفه دولت‌مردان و مسئولان است و خدا مسئولی را که برای مردم قیافه می‌گیرد و متکبرانه برخورد می‌کند، می‌بایست هدایت کند.

تویسرکانی با بیان اینکه مردم ولی نعمت مسئولان هستند، ادامه داد: مسئولی که به قدرت رسیده نباید زندگی اشرافی داشته باشد و اشرافی گری مغایر با انقلاب، مغایر با ولایت و قرآن است.

وی عنصر ششم را جهش‌های علمی دانست و با تأکید به رتبه نخست هوش ایرانی در دستاوردهای علمی و دانشگاهی اضافه کرد: زمانی کشور به حدی وابسته بود که در تهیه سیم‌خاردار عاجز بودیم اما امروز بعد از ۳۸ سال ماهواره به فضا پرتاب می‌کنیم.

وی افزود: ایرانی‌ها باید کاری بکنند که مردم سایر کشورها برای دست‌یابی به علم ایرانی زبان ایرانی را یاد بگیرند.

مسئولی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: مرحله اول نجات کشور که همان نجات از سلطه کافران است محقق شده و مرحله دوم یعنی ایجاد اقتدار نیز محقق شده و لازم است مرحله سوم یعنی ظهور امام زمان (عج) و تحقق حکومتی اسلامی بر جهان محقق شود.