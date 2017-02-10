ولایت فقیه مهمترین خط مشی انقلاب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی در خطبههای نماز جمعه بیست و دوم بهمنماه۹۵، به میزبانی مصلای امام خمینی(ره) سمنان، ضمن اشاره به حضور پرشور مردم استان در راهپیمایی این روز، ابراز داشت: ملت قهرمان ایران کلمه ما میتوانیم را به عمل ثابت کرده و امروز به میدان آمدند تا یکبار دیگر همه بدانند کشور یک خط بیشتر ندارد و آنهم خط رهبر معظم انقلاب اسلامی بهمثابه ولیفقیه زمان است.
وی افزود: پیام راهپیمایی امروز این بود که ملت ایران تا آخر در برابر شیاطین خواهند ایستاد و ما امروز در برابر دنیا میگوییم این مردم هیچگاه از آرمانهای انقلاب اسلامیشان کوتاه نخواهند آمد و دلسرد نمیشوند و در این راه توکل به خدا، اتحاد و همدلی و اطاعت از ولایتفقیه را هرگز فراموش نمیکنند.
امامجمعه سمنان گفت: ملت ما رژیم دو هزار و ۵۰۰ ساله شاهنشاهی را به زبالهدان تاریخ انداخت، و امام خمینی(ره) به ملت ما عزت بخشید و هویت اسلامیشان را به آنان بازگرداند و به آنها قدرت ایستادن در برابر ظلم را بخشید.
آیتالله شاهچراغی با اشاره به آثار برجسته حضور مردم در عرصههای جهانی، ابراز داشت: امروز مردم با حضور خود سیلی محکمی به رئیسجمهور جدید آمریکا زدند و این حضور یکپارچه در تمام رسانههای جهان منعکس شد.
وی افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، ترامپ، چهره واقعی شیطان بزرگ، یعنی آمریکا را نمایان خواهد ساخت، امروز شاهد تحقق این امر هستیم لذا باید گفت هیچگاه آمریکا برای دوستی با ملت ایران مناسب نبوده و نیست چراکه به گواه تاریخ، تمام روسای جمهور قدیم و جدید آمریکا دشمن اسلام و ملت ایران بودهاند.
عضو خبرگان رهبری ضمن بیان اینکه مردم ولایتمدار استان سمنان یکبار دیگر با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمانهای امام و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند، گفت: مردم ما درزمینهٔ دشمنشناسی و بصیرت در دنیا نمونه هستند و همیشه درصحنه حضور دارند.
آیتالله شاهچراغی بیان داشت: ملت بزرگوار ایران اسلامی دقیقاً میدانند باید در چه زمانی و در چه مکانی حضورشان را به رخ جهانیان بکشند و راهپیمایی بزرگ ۲۲بهمن، نمونه بزرگ این بصیرت و زمانسنجی بود.
وی افزود: ملت ما باید قدر این انقلاب را بدانند و مسئولان ما نیز باید قدر این مردم همیشه درصحنه را، چراکه خدا به مردمی که در همه صحنههای کشور حضور دارند بهویژه افرادی که امروز به میدان آمدند اجر معنوی عنایت میدارد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان بیان داشت: ملت ایران اسلامی در روز ۲۲بهمن نشان دادند که تا آخر در برابر شیاطین خواهند ایستاد و از آرمانهای انقلاب کوتاه نمیآیند.
آیتالله شاهچراغی در پایان سخنان خود، ضمن اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، تأکید کرد: باید این ایام را بهطور ویژه گرامیداشت اما باید در نظر بگیریم که بهترین راه گرامیداشت مقام دخت نبی مکرم اسلام(ص)، ترویج و تبیین سیره فاطمی در بین اقشار مردم بهخصوص بانوان است.
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