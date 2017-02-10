ایران هراسی و اسلام ستیزی سرلوحه سیاست خارجی آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی حسینه اعظم مدرسه قلعه این شهر با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فرماندهان نیروی هوایی، با بیان اینکه امید بستن به آمریکا سرابی بیش نیست، ابراز داشت: به نام عقلانیت نباید امید واهی به شیطان بزرگ بست، بعضی افراد می خواهند مبارزه با استکبار را به عقلانیت نسبت دهند که باید درباره آن هوشیار بود و باید توجه داشت امید و اتکا به منلبع معنوی در همه حال پیروزی را به ارمغان خواهد آورد.

وی با بیان اینکه آمریکایی که ایران هراسی و اسلامی هراسی را در راس امور خود قرار داده است و سخت ترین تحریم ها را علیه ما به کار بست چرا باید از او تشکر کنیم، گفت: مردم شاهرود پاسخ کوبنده خود را با شعارهای مرگ بر آمریکا به استکبار جهانی ابراز کردند.

امام جمعه شاهرود، گفت: سالروز به ثمر رسیدن میوه انقلاب این پیام را به جهانیان داشت که هر توطئه ای که دشمنان بخواهند علیه ایران و اسلام به کار گیرند مردم ایران آن را بی پاسخ نخواهند گذاشت و قاطعانه در برابر همه ناعهدی‌ها و پیمان شکنی و دسیسه های دشمن با مشت هایی گره کرده ایستاده ایم.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه حوادث بسیاری در دنیای اطراف ما رخ می دهد که علاوه بر جنبه مادی جنبه ماورایی نیز دارد که انقلاب ایران از این قائده مستثنی نیست، ابراز داشت: استبداد، فساد و تبعیض از عوامل دگرگونی بود که با وحدت مردم و رهبری حکمیانه امام راحل(ره) به پیروزی رسید که در واقع در کنار این عوامل نیروهای ماورای طبیعی که تنها چشم دل قادر به رویت آن است، توانستند نقش بسیار موثری را در این پیروزی ایفا کند.

امینی در ادامه تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران جدای از عوامل ظاهری و مادی با کمترین تلفات و سریعترین زمان به عزت و پیروزی رسید و در روز ۲۱بهمن ساعت چهار بعدازظهر اعلام حکومت نظامی شد و این آخرین تیر خلاصی بود که از سوی ارتشبدها برای به ثمر نرسیدن انقلاب از کمان رها شد که در این بین امام راحل با بیان اینکه این حکومت غیرقانونی است و حکمش رسمیت ندارد مردم را به خیابان ها کشاند که این مهم هم نشان از امداد غیبی دارد.

وی افزود: امداد های غیبی نه تنها در پیروزی انقلاب بلکه در هشت سال جنگ تحمیلی نیز به یاری رزمندگان شتافت سربندهای یازهرا(س) نشان داد که اگر مردم پایمردی و ایستادگی کنند خداوند حکایت همه جانبه خود را ادامه خواهد داد.

امام جمعه شاهرود بالاترین دستاورد سی و هفت ساله انقلاب اسلامی را رسیدن به تقوا دانست و ابراز داشت: اگر به تاریخ انقلاب اسلامی ژرف بنگریم به وضوح خواهیم دید در ۴۰سال قبل در زمان طاغوت مردم متدین بودند ولی بستر سیاست گذاری جامعه به سوی ذاکر بودن حرکت نمی کرد اما به برکت جمهوری اسلامی امروز مشاهده می کنیم که در همه حال و در هر مکانی بستر معنویت و توجه به ذکر در جامعه فراهم است.

امینی افزود: باید شکرگذار بسترسازی باشیم که توسط امام راحل(ره) و شهدا در جامعه ایجاد شد چراکه امروز در افغانستان، عراق، پاکستان و حتی عربستان که گنجینه ذکر در آن نهته است به جای یاد خدا از تریبون مساجد غفلت، عقب ماندگی، کینه توزی و داعش پروری مطرح می شود ولی جمهوری اسلامی زمینه ذکر جمعی را پدید آورد که امروز الهام بخش بسیاری از کشورهای مسلمان جهان است.