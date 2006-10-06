۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۷

همكاري دو بانك بزرگ ژاپن و مالزي اقتصادي اسلامي را گسترش مي دهد

بانك توكيو ميتسوبيشي به منظور ارائه خدمات مالي، اقتصادي و سرمايه گذاري مسلمانان براساس قوانين شرع اسلام با بزرگترين بانك سرمايه گذاري مالزي قرارداد امضاء كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري اسلامي، گروه اقتصادي ميتسوبيشي يواف جي. واحد بانكداري تجاري كه بزرگترين دارائي ها را در صنعت بانكداري گسترش مي دهد و گروه بانكداري سي آي ام بي (CIMB ) بزرگترين بانك سرمايه گذاري مالزي به تازگي قرارداد همكاري امضاء كرده اند.

گروه بانكداري سي آي ام بي ارائه كننده خدمات اقتصادي جامع و كاملي چون ، بانكداري اسلامي است.

همكاري مشترك اين بانك ژاپني و مالزيايي باعث مي شود بانك ميتسوبيشي توكيو يو اف چي بر قراردادهاي اسلامي شركتهاي ژاپني در مالزي نظارت داشته باشد.

اقتصاد اسلامي براساس قوانين شرع اسلام استوار است كه مسلمانان را از ربا و بهره منع كرده است.

مالزي داراي بزرگترين بازار اسلامي شرق آسيا است و بانك ميتسوبيشي توكيو نيز انتظار دارد استفاد از خدمات اقتصادي اسلامي را توسط شركتهاي تجاري ژاپني در مالزي افزايش دهد.

کد مطلب 390314

