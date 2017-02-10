مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ محکمی به زورگویان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری پیش ازظهر جمعه در جمع باشکوه راهپیمایان ۲۲ بهمن در بندرعباس، عنوان کرد: مردم همیشه در صحنه استان هرمزگان در سی و هشتمین فجر انقلاب اسلامی نیز همچون گذشته در دفاع از ارزش های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی حماسه ای دیگر رقم زدند.

وی ادامه داد: مردم هرمزگان به عنوان حافظان خلیج فارس و تنگه هرمز همواره به نحو احسن وظیفه خویش در دفاع از آرمان های امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب را انجام داده اند.

استاندار هرمزگان افزود: این حضور گسترده برای زورگویان جهانی این پیام را داشت که هرچه ما را بیشتر تهدید کنند، مردم ایران اسلامی با اتحاد بیشتری در دفاع از راه و آرمان خود خواهند ایستاد و پاسخ محکمی به آنها می دهند.

جادری تصریح کرد: مردم ما امروز ثابت کردند که جواب هرکس را که از موضع زور در برابر ما وارد شود را با مشت های گره کرده خود خواهند داد و این حضور شکوهمند مردم نشان داد که در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی ثابت قدم هستند.

وی گفت: در اثر مقاومت و ایستادگی ملت ایران، اقدامات دشمنان در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۸ سال گذشته راه به جایی نبرده و ملت با قدرت به این مسیر ادامه خواهد داد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه امروز کشور ما در مسیر عقلانیت و تدبیر گام برمی دارد، اظهار داشت: ما مسئولان وظیفه داریم قدردان مردم باشیم و در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نکنیم.