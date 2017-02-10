حضور گسترده ملت گزینه روی میز ایران است/ حماسه ۲۲ بهمن رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور ظهر آدینه در خطبه های آئین عبادی سیاسی نمازجمعه میامی در مسجد جامع این شهر با اشاره به حضور گسترده مردم ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ابراز داشت: اولین پیامی که در این راهپیمایی به جهان مخابره شد مقاومت در برابر استکبار جهانی و اعلام انزجار از جبهه استکبار بود و این ملت زنده است چون انقلاب ما زنده است.

وی افزود: دومین پیام حضور بی نظیر ملت ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن پیام صلح، دوستی و هم افزایی با همه ملت های مظلوم جهان با این عقیده که یکی از وعده های الهی پیروزی حق بر باطل است.

امام جمعه میامی پیام سوم حماسه حضور ملت ایران را خطاب به رئیس جمهور تازه کار آمریکا گفت: آمریکا همان شیطان بزرگ است که امروز با چهره بدون نقاب وارد عرصه شده و ترامپ ظلم و زورگویی توسط آمریکا را شفاف کرد و چهره شیطانی آمریکا را به جهان نشان داد.

صفایی پور تاکید کرد: ملت ما گزینه روی میز را حضور گسترده خود در صحنه می داند و توطئه های آمریکا و ایادی استکبار که تاکنون بی حاصل بوده است نیز بی نتیجه خواهد ماند.

وی دهه فجر را یاد آور تبلور شکوه ملت غیور و شجاع دانست و تصریح کرد:حضور مردم در روز ۲۲ بهمن کم نظیر بود و رسانه های جهان باید این حضور حماسی را صادقانه پوشش دهند.

امام جمعه میامی، اسلامیت، پیروی از رهبری و حضور هوشمندانه با وحدت کلمه را رمز دوم انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: امروز وظیفه ما صیانت از انقلاب و تکلیف عقلی و شرعی و ملی است و ما باید با جان و دل از انقلاب دفاع کنیم.

صفایی پور در خاتمه گفت: همدلی و همزبانی و همگرایی در شهرستان میامی موج می زند و مردم فهیم رمز پیروزی و پیشرفت را در اطاعت از ولی فقیه و وحدت می دانند.