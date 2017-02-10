تردد در محور شاهرود-توسکستان-گرگان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه عوامل راهداری در تلاش برای آماده سازی محور توسکستان هستند، ابراز داشت: با این وجود و علی رغم پاکسازی بخشی از محور، همچنان تردد در محور توسکستان، با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: از رانندگانی که قصد تردد در این محور را دارند تقاضا داریم تنها در صورت تجهیز به امکانات زمستانی مانند زنجیر چرخ به این محور وارد شوند وگرنه از تردد شان در محور توسکستان، جلوگیری خواهد شد.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین گفت: مشابه وضعیت محور توسکستان هم اکنون در محور خوش ییلاق شاهرود نیز وجود دارد و رانندگان باید در این مسیر نیز از زنجیر چرخ استفاده کنند.

خسروجردی بیا نداشت: تردد در محورهای برف گیر استان مانند رشم، فولاد محله، آهوان، خوش ییلاق، توسکستان و رضوان و دیباج در فصول سرما مسلتزم همراه داشتن تجهیزات فصل سرما و همچنین اطمینان از سلامت فنی خودرو در کنار جدی گرفتن هشدارهای عوامل راهداری و ناجا است.

بارش برف در ارتفاعات استان سمنان از روز گذشته آغاز و تا ظهر جمعه ادامه دارد.

هنوز هیچ محوری به دلیل بارش برف در استان سمنان، مسدود نشده است همچنین باید گفت دمای هوا همزمان با ظهر آدینه در خوش ییلاق دو درجه زیر صفر و در توسکستان صفر گزارش می شود.