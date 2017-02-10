به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در حاشیه راهپیمایی ٢٢ بهمن ماه گفت: حضور مردم در این ٣٨ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان دهنده این واقعیت مهم است که هر چه می گذرد اراده مردم در حمایت از ارزشها و آرمان های انقلاب اسلامی جدی تر می شود.

وزیر ورزش و جوانان حضور حماسی مردم را در راهپیمایی ٢٢ بهمن ستود و تصریح کرد: به رهبر معظم انقلاب تبریک می گویم، این مردم هر چه که بیشتر از عمر انقلاب می گذرد، به آنچه در بهمن ٥٧ به خاطر آن انقلاب کردند ، پایبندتر می شوند.



به گفته دکتر سلطانی فر حضور حماسی مردم در این راهپیمایی پاسخ دندان شکنی است به کسانی که فکر می کنند بین مردم می توانند تفرقه بیاندازند.

وزیر ورزش این راهپیمایی را رفراندوم بزرگ دانست و حضور گسترده مردم را بیانگر پایبندی به انقلاب عنوان کرد و اظهار داشت: در عرصه انتخابات رئیس جمهور، شوراها و مجلس شورای اسلامی نیز اصل مشارکت مردم یعنی شرکت در رفراندوم و پاسخ مثبت دیگر به نظام است.

سلطانی فر گفت: انشالله خدا کمک خواهد کرد که مسولین بتوانند خدمتگذار خوبی برای مردمی باشند که پس از ٣٨ سال همچنان در دفاع از نظامشان ایستاده اند.

وزیر ورزش شرایط کشور بعد از برجام را خوب توصیف کرد و گفت: مشکلات اقتصادی و گره ها یکی پس از دیگری باز می شود و آینده روشنی را پیش بینی می کنیم .انشالله در سال های آینده هم بتوانیم دستاوردهای خوبی در حل مشکلات مردم داشته باشیم.

وی انقلابی گری را پایبندی به ارزشهایی دانست که برای آن در بهمن ٥٧ انقلاب کردیم و تاکید کرد: هرگاه مردم نسبت به ارزشها، اصول و رویکردهای انقلاب اسلامی پایبندی خودشان را حفظ کنند، مهمترین رکن انقلابی گری است.

سلطانی فر پاسخ به سوالی مبنی بر تهدیدات رئیس جمهور آمریکا گفت: ملت ایران نشان داده ملت فرهنگی و با تمدن غنی است که هیچگاه در طول تاریخ به کشوری تجاوز نکرده است و کانونی بوده برای همزیستی مسالمت أمیز با ادیان و اقوام مختلف و در توافق برجام نیز به تعهد خود پایبند است.

سلطانی فر ادامه داد: توافق برجام یک معاهده بین المللی با ٦ کشور است. ما با آمریکا توافق نکردیم با جامعه بین الملل توافق کردیم و به آن پایبندیم و در راستای تخطی گری ها و تهدیدها نیز هر موقع نیاز بود مقابله به مثل کنیم، نظام، رهبری، دولت و مردم پاسخ زندان شکنی به تهدیدها و تخطی ها خواهند داد.



وزیر ورزش و جوانان، جای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را به عنوان انقلابی برجسته و شناخته شده در جهان در این راهپیمایی خالی دانست و گفت: این مردم با هدایت رهبر معظم انقلاب و با تلاشی که دولت با رویکرد وحدت و یکپارچگی بین همه اقشار و گروه ها دارد مقابل تهدیدها ایستاده و پاسخ می دهد.