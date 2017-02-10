خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هنوز ساعتی تا شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن مانده است و خیابان‌های شهر شاهد حضور جوانانی است که پرچم ایران را در دست گرفته‌اند و به‌سوی میدان شهدای شهر خرم‌آباد حرکت می‌کنند تا جریان پویای حرکت نسل جدید انقلاب به ریشه‌های انقلاب بپیوندد و همچون سال‌های گذشته صحنه حضور در شهر، صحنه‌ای پرشور و بی‌نظیر باشد.

حرکت جمع عظیم مردم از میدان شهدا به سمت میدان ژاندارمری و پل انقلاب آغاز می‌شود تا میدان ۲۲ بهمن خرم‌آباد بار دیگر شاهد برگی از تاریخ سبز و روشن حضور مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران باشد.

جوانان و نوجوانان در گوشه‌ای از خیابان جمع شده‌اند و پیام‌ها و حرف‌های خود را روی بنرهای نصب‌شده می‌نویسند تا نشان دهند آگاه و بیدار هستند و آرمان‌های انقلاب را دنبال می‌کنند.

در بین جمعیت نماینده ولی‌فقیه در لرستان، استاندار، معاون سیاسی امنیتی استانداری و فرماندار خرم‌آباد حضور دارند و همگام با مردم حرکت می‌کنند.

آیت‌الله عباس علی صادقی از مبارزان دیرین انقلاب اسلامی ایران در میان جمعیت حضور دارد و می‌گوید: از تمام این جمعیتی که جذب‌شده‌اند و آمده‌اند و زحمت‌کشیده‌اند در این راهپیمایی شرکت می‌کنند تشکر می‌کنیم و خدا به همه اجر دهد.

وی بابیان اینکه این‌ها همه سایه را می‌بینند، من ریشه را دیدم، تصریح کرد: در روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ در استانداری، ارتش و ژاندارمری حضور داشتند و رادیو تهران می‌گفت فلان کلانتری با اسلحه‌ها به دست مردم افتاد و همین‌طور هم بود و واقعاً مردم به جوش آمده بودند و مراکز را تصرف کرده بودند.

این مبارز دیرین انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اینکه من، مرحوم آیت‌الله قاضی و نورالدین رحیمی تا توانستیم نگذاشتیم مراکز نظامی و دولتی در خرم‌آباد تخریب شود و گفتیم این اماکن مال ملت است و باید سالم بماند، اظهار داشت: سعی کردیم آسیب‌ها به حداقل برسد و به فرماندهان نظامی گفتیم به سربازها بگویند بروند خانه لباس عوض کنند و به عرصه بیایند.

آیت‌الله صادقی افزود: از آن‌هایی که آن روز درصحنه بودند فقط من مانده‌ام و مرحوم آیت‌الله قاضی و نورالدین رحیمی رفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه من چه قبل از انقلاب و چه بعدازآن در اصل قضیه بودم و حضور داشتم، اظهار داشت: امروز همه ملت حضور داشتند و من به‌اندازه این جمعیت از مردم تشکر می‌کنم.

این مبارز انقلابی بابیان اینکه در جریان انقلاب زندان رفته‌ام و شکنجه دیده‌ام و الحمدالله این زحمت‌ها به نتیجه رسید و امروز انقلاب اسلامی ایران به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) تقویت‌شده است، تصریح کرد: امروز آمریکا و انگلیس از قدرت ایران می‌ترسند و ایرانی‌ها مستقل هستند و زیر بار هیچ‌کس نمی‌روند و الحمدالله کفار و دنیاطلبان از ایران وحشت دارند.

در خیل جمعیت مردم لرستان «آقای راهپیمایی» با دوچرخه خود حضور یافته تا همچنان انقلابی بودن خود را ثابت کند.

در شهر الشتر نیز حضور مردم چشمگیر است و در میان آن‌ها هبت الله نعمت اللهی که مردم او را به‌عنوان کسی که همواره با صدایی رسا شعارهای انقلاب را درصحنه‌های مختلف نماز جمعه و راهپیمایی سر داده می‌شناسند به چشم می‌خورد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از یک ماه قبل خود را برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن آماده کرده است.

نعمت‌الله‌ی بابیان اینکه متولد ۱۳۴۰ هستم و با پخش اعلامیه و عکس امام (ره) در اوایل انقلاب و آوردن دو نشریه کیهان و اطلاعات و پخش کردن آن‌ها در میان مردم، اخبار روز را در اختیار مردم می‌گذاشتم، ادامه می‌دهد: صبح‌ها با جوانان در خیابان‌ها علیه نظام شاهنشاهی تظاهرات می‌کردیم، تا جایی که شب‌ها طرفداران رژیم به خانه ما حمله ور می‌شدند و ما را تهدید به مرگ می‌کردند.

وی می‌گوید: عشق به امام راحل فردای همان روز ما را به خیابان‌ها می‌کشاند و علیه رژیم تظاهرات می‌کردیم.

این مبارز انقلابی با اشاره به اینکه از بهمن ۵۷ و تا حالا که سی و هشتمین بهار انقلاب را جشن می‌گیریم در همه مراسم‌ها انقلابی شرکت کرده‌ام و هر هفته در صف اول نماز جمعه شعارهای انقلابی را سر می‌دهم، گفت: فقط عشق به امام راحل و رهبر معظم انقلاب مرا وارد این میدان می‌کند.

شهرها و خیابان‌ها و کوچه‌های لرستان امروز شاهد حضور پرجوش‌وخروش مردمی بود که بار دیگر بر انقلاب اسلامی ایران‌ مهر تائید زدند و وفاداری خود را به انقلاب و آرمان‌های انقلاب ثابت کردند.