 مردم هرگز دست در دست آمریکای پلید نمی گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد در جمع نمازگزاران، اظهار کرد: بصیرت افزایی را همواره در دستور کار خود قرار می دهیم و با تجربیات گذشته راه آینده را هموار می کنیم، بنابراین اعیاد مختلف مذهبی و جشن های ملی مانند یوم الله دهه فجر و روز۲۲ بهمن ماه برای تبیین و روشنگری است.

وی افزود: فرهنگ سازی و جریان سازی برای یک جامعه وابسته به مقولات فکری و فرهنگی است و اما این زمینه ساز رشد و بالندگی و آمادگی مردم است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: ۲۲ بهمن بهترین فرصت برای مرور تاریخ انقلاب اسلامی است تا برای مردم این رویدادها مرور شود زیرا ملتی که تاریخ ندارد بی هویت است و احساس بی هویتی می کند و سبب می شود تا موج های فرهنگی و اجتماعی بیگانگان سبب حذف آنان شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم جمهوری اسلامی دارای تاریخ و فرهنگ غنی و بالنده است، اضافه کرد: یکی از مقاطعی که سبب بالندگی و تاثیرگذاری فراوان می شود، تاریخ انقلاب اسلامی است و بدلیل حساس بودن مقطع زمانی فعلی باید همه مردم این بخش از تاریخ را بخوانند و با آن انس پیدا کنند.

حجت الاسلام تقوی عنوان کرد: یکی از مسائل مهم انقلاب اسلامی شناخت اندیشه و تفکر حاکم بر انقلاب است که با شناخت رهبری این انقلاب به دست می آید، رهبری که از کنار حرم حضرت معصومه(س) و حوزه علمیه قم برخاست و انقلاب را به یک جریان فکری و فرهنگی تبدیل کرد.

وی تصریح کرد: شعار انقلاب اسلامی همان شعار عاشورایی است که می گوید هرگز ذلت نمی پذیریم و به فرموده امام و رهبری همه گرفتاری های ما از آمریکا است، لذا ملت ما هرگز دست در دست آمریکای پلید نمی گذارد و به امام، رهبری و شهدا وفادار است.