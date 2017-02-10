عشق به نظام و ولایت در مردم ایران همیشگی است

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی امروز مردم استان قزوین که در شهرها، روستاها و مناطق مختلف با حضور باشکوه و بی نظیری برگزار شد اوج دلدادگی و وابستگی گروههای مختلف مردم به نظام بویژه در شرایط حساس و بحرانی بود.

مردم ما بر خلاف برخی کشورها که تهدید دشمنان معمولا موجب نا امیدی و ترس و وحشت می شود هرگاه احساس کنند دشمنان برای آنها نقشه ای کشیده اند دیگر اختلاف و دیدگاههای سیاسی را کنار گذشته ودرمنافع نظام مشترک می اندیشند.

روز جمعه راهپیمایی مردم قزوین نشان داد مردم در صحنه دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی همچنان مقاوم و استوارند و هیچ مانعی آنها را از همراهی با ولایت و انقلاب بازنخواهد داشت.

ابراهیم قربانی جانباز نخاعی که ۳۰ سال است روی ویلچر می نشیند اما در هر راهپیمایی در صف اول مردم است در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن به خبرنگار مهر گفت: وقتی حضور مردم را می بینم لذت می برم و خوشحال می شوم که انقلابی که دست و پای خود را برای آن داده ام همچنان با قدرت در مسیر اهدافش پیش می رود.

این جانباز ایثارگر در پاسخ به علت حضور خود در راهپیمایی گفت: با عشق به کشور، رهبر و انقلاب آمده ام و امروز می خواهم با صدای بلند اعلام کنم که تهدید استکبار برای ما هیچ اهمیتی ندارد و ما ملت در کنار یکدیگر آنچنان سد محکمی هستیم که هیچ ابرقدرتی نمی تواند به آن آسیب برساند.

قربانی بیان کرد: حضورم برای لبیک به رهبری هم هست تا دنیا بداند هرگاه ولی فقیه در کشور فرمان دهد ماگوش به فرمان هستیم و امروز هم حاضرم با همین ویلچر از نظام دفاع کنم.

محمدرضا رسولی معلم فرهنگی که با فرزندش در راهپیمایی حضور دارد به خبرنگارمهرگفت: برای لبیک به ندای رهبری آمده ایم و می دانیم که این حضور باشکوه دشمن را به وحشت خواهد انداخت.

وی بیان کرد: بسیار خوشحال هستیم که راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب وحدت همه گروهها می شود زیرا در چنین روزی دیگر کسی نگاه نمی کند ببیند که چه گرایشی دارد زیرا انقلاب به همه تعلق دارد و روز جشن و سالگردش نیز همه باید بیایند و این کار اختلافات کوچک را هم برطرف می کند.

رسولی اظهارداشت: شعار الله اکبر و مرگ برآمریکا شعار همه گروهها و سلایق سیاسی کشور است و امروز با صلابت آن را در راهپیمایی فریاد می زنیم.

سید حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: انقلاب اسلامی در ۳۸ سال قبل با کمک همه مردم پیروز شد و رمز تداوم آن هم حفظ وحدت و مشارکت همه مردم در صیانت از آن است.

وی افزود: حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز نشان می دهد انقلاب ما در بطن جامعه ریشه دارد و مردم با همه وجود شعار الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می دهند.

زرآبادی تصریح کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن فریاد استکبار ستیزی ملت ایران را بار دیگر به گوش جهانیان خواهد رساند تا همه بدانند ملت ما همچنان زنده و بانشاط و با صلابت پشت سر رهبری در مسیر ارزشها حرکت می کند.

ستاره نوجوان ۱۵ ساله ای است که امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجربه جدیدی را احساس می کند.

وی می گوید: امروز که در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردم گفته های پدرم و برخی معلمان از دوران انقلاب به یادم آمد و واقعا یک لحظه احساس کردم آن زمان چقدر مردم با هم خوب بودند.

این دانش اموز بیان کرد: امروز آنچنان وجدی پیدا کردم که به نظرم رسید در دوران انقلاب هستم و چیزی که برایم جالب بود این که همه جور افراد را می توانستم ببینم هم سن و سالان خودم، پیرمرد و برخی مادران با کودکان خردسال آمده بودند.

محمد دانشجوی رشته پزشکی هم گفت: فکر نمی کردم امروز اینهمه جمعیت به خیابان بیاید اما واقعا مردم ما خستگی ناپذیر هستند و باور کنید این مراسم برای ما جوانان هم روحیه می دهد که به کشور و مردم خودمان افتخار کنیم و به آنها پشت گرم باشیم.

وی اضافه کرد: مطمئن باشید کشوری که این همه حامی مردمی دارد هرگز دچار مشکلات جدی نخواهد شد و می تواند از فرازو نشیب ها بخوبی عبور کند.

با هر کس که هم کلام شدیم براستی با صلابت و با نشاط صحبت کرد که هیچ اثری از خستگی و نا امیدی نداشت و این که هر سال با همه سختی ها و مشکلات داخلی و خارجی شاید برخی انتظار داشته باشند روحیه انقلابی مردم کمتر شود اما به لطف الهی، هدایت رهبری و بصیرت و درک بالای مردم این انقلاب همچنان با صلابت در مسیر حفظ ارزشهای دینی واسلامی به پیش می رود تا به یاری خداوند بسترساز ظهور منجی عالم بشریت و تحقق عدالت در جهان باشد.