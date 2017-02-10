ایران در ساختار مدنی و حقوق بشر از کشورها جلو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد لاریجانی ظهر جمعه در سخنرانی مراسم ۲۲ بهمن در نوشهر اظهار داشت: موشک‌های دوربرد پشتوانه بنیه دفاعی کشور ما است و برای تأمین امنیت ایران دست ذلت به‌سوی هیچ کشوری دراز نمی‌کنیم.

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران صرفاً یک حادثه تاریخی نبود بلکه یک برنامه برای ایجاد حکومت انقلابی و دیانت اسلامی بوده است افزود: آزادی مشروع بر حفظ دیانت و مردم‌سالاری دینی محصول انقلاب بوده است که مشارکت مردم در تعیین و سرنوشت کشور مؤثر و تعیین‌کننده باشد.

وی گفت: به برکت انقلاب هیچ کشوری جرات تحمیل خواسته خود بر ملت ایران ندارد و امروز وظیفه پاسداری از انقلاب یک اصل است.

لاریجانی اظهار داشت: انرژی هسته‌ای ایران اسلامی محصول خود مردم و شهدای در این مسیر به‌دست‌آمده است و در ساختار مدنی و حقوق بشر از بسیاری از کشورها جلوتر هستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: انقلاب اسلامی آمده است تا مدعیان دروغین رهبری دنیا را کنار بزند و با پیام حق به دنیا ثابت کرد در مقابل غربی‌ها و آمریکایی‌ها که مجهز به پول و زور هستند می‌توانیم بایستیم.

لاریجانی افزود: خطای بزرگ آمریکاها این بود که درروند مذاکرات توسط غربی‌ها متصور شدند که ملت ایران دچار استیلا شده است و در برنامه هسته‌ای باید بدانند که حق ما بمانند همه کشورها و خود غربی‌ها است.

وی گفت: هرمسوولی اگر همچنین علامتی به آمریکایی‌ها و دول غربی نشان دهد که در برنامه‌های هسته‌ای دچار استیلا شده‌ایم خطای بزرگی کرده است.