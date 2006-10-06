دولت تعيين كننده تعرفه هاي مخابراتي پس از واگذاري هاي اصل 44 خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر ، وفا غفاريان رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران تاكيد كرد: پس از واگذاري بخش‌هاي مخابراتي به بخش خصوصي بحث تعيين تعرفه‌ها توسط دولت و دستگاه‌هاي مربوطه تعيين مي‌شود.

وي با بيان اينكه شبكه‌هاي زيرساختي دولتي باقي خواهند ماند،خاطرنشان كرد: شبكه‌هايي چون سيار،ثابت و يا ديتا داراي چندين لايه هستند وفقط لايه‌هاي واسط و خدماتي،قابل واگذاري خواهد بود.

چندي پيش نيز وحيد صدوقي مديرعامل شركت ارتباطات سيار نيزازواگذاري اپراتور اول تلفن همراه به بخش خصوصي از سال آينده خبرداده و گفته بود: بسياري از مقدمات واگذاري اين شركت درراستاي سياست هاي اصل 44 انجام شده است.