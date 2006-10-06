  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران:

دولت تعيين كننده تعرفه هاي مخابراتي پس از واگذاري هاي اصل 44 خواهد بود

دولت تعيين كننده تعرفه هاي مخابراتي پس از واگذاري هاي اصل 44 خواهد بود

رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران گفت:دولت تعيين كننده تعرفه هاي مخابراتي پس از واگذاري هاي بخش هاي مخابراتي مشمول اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، وفا غفاريان رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران تاكيد كرد: پس از واگذاري بخش‌هاي مخابراتي به بخش خصوصي بحث تعيين تعرفه‌ها توسط دولت و دستگاه‌هاي مربوطه تعيين مي‌شود.

وي با بيان اينكه شبكه‌هاي زيرساختي دولتي باقي خواهند ماند،خاطرنشان كرد: شبكه‌هايي چون سيار،ثابت و يا ديتا داراي چندين لايه هستند وفقط لايه‌هاي واسط و خدماتي،قابل واگذاري خواهد بود.

چندي پيش نيز وحيد صدوقي مديرعامل شركت ارتباطات سيار نيزازواگذاري اپراتور اول تلفن همراه به بخش خصوصي از سال آينده خبرداده و گفته بود: بسياري از مقدمات واگذاري اين شركت درراستاي سياست هاي اصل 44 انجام شده است.

کد مطلب 390316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها