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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

امام جمعه زاهدان:

مردم در ۲۲ بهمن بار دیگر با رهبری تجدید میثاق کردند

مردم در ۲۲ بهمن بار دیگر با رهبری تجدید میثاق کردند

زاهدان- امام جمعه زاهدان با تشکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم بار دیگر با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن با امام امت و رهبری تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: حضرت فاطمه(س) پاره تن پیامبر(ص) بود و حضرت فاطمه با اینکه نور تمام خلقت بود اما به زیبایی پرودگار را پرستش می کرد.

وی افزود: وجود حضرت فاطمه (س) وجود ما فوق و منحصر به فرد عالم است و هیچ کسی جز حضرت علی (ع) نمی‌توانست همسر این بانو باشد.

وی با اشاره به عظمت این بانوی بزرگوار ادامه داد: در مقام معنوی القاب و عناوین مختلفی برای این بانوی برجسته وجود دارد که بشر از درک آن عاجز است.

امام جمعه زاهدان از حضور با شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر کرد وافزود: از همه برادارن تشیع و تسنن و همه مردم عزیز که با حضور خود بار دیگر با امام امت و رهبری تجدید میثاق کردند، تشکر و قدردانی می کنم.

وی گفت: پیروزی ملت ایران در ۲۲ بهمن ۵۷ نتیجه حرکت امام خمینی (ره ) و مردم عزیز و شریف ایران از سال ها قبل بود که بالاخره پس از سال ها تلاش و مجاهدت به نتیجه رسید.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم درهمه صحنه های انقلاب ادامه داد: این حضور تجدید میثاق مجددی با آرمان های امام و ارزشهای نظام است و مردم ایران همیشه به روحانیت اصیل اعتماد داشته اند و دنباله رو روحانیت بوده اند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به ویژگی های روحانیت اصیل افزود: نظام روحانیت اصیل با ایمان به خدا در جهت برقراری عدل و عدالت در جامعه حرکت می کند.

وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد امام خمینی (ره) گفت: امام خمینی (ره) همیشه در عرصه مبارزه با رژیم ستم شاهی در صف اول قرار داشت و هیچ گاه خسته نشد و این مسیر را رها نکرد تا انقلاب به پیروزی رسید.

وی با اشاره به ساده زیستی امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام خمینی هرگز نحوه زندگی طلبگی را از دست نداد و همواره زندگی ساده ای داشت.

آیت الله سلیمانی گفت: همواره پیوند عمیقی میان امام خمینی(ره) و ملت ایران برقرار بود که همین موضوع موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد و امروز هم همین پیوند عمیق بین مردم و رهبری وجود دارد.

کد مطلب 3903160

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