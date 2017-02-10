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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

از سوی برانکو ایوانکوویچ؛

۲۰ بازیکن پرسپولیس برای دیدار برابر استقلال معرفی شدند

۲۰ بازیکن پرسپولیس برای دیدار برابر استقلال معرفی شدند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ۲۰ بازیکن این تیم را برای حضور در اردوی پیش از دیدار برابر استقلال معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از تمرین امروز جمعه نام ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی پیش از دیدار برابر استقلال به شرح زیر اعلام کرد:

علیرضا بیرانوند، رادوشوویچ، ابوالفضل درویش‌وند، سید جلال حسینی، رامین رضائیان، حسین ماهینی، محسن ربیع خواه، محمد انصاری، محسن مسلمان، سروش رفیعی، وحید امیری، علی علیپور، ولادیمیر پریموف، مهدی طارمی، فرشاد احمدزاده، صادق محرمی، الکسی پلی یانسکی، حمیدرضا طاهرخانی، شهاب کرمی و سامان نریمان جهان.

تیم پرسپولیس پس از تمرین روز شنبه، برای برپایی اردوی پیش از دربی، در هتل المپیک به اردو می‌رود.

هشتاد و چهارمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و یکم از شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۵ روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3903164
زینب حاجی حسینی

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