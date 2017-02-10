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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

توسعه و توجه ویژه به فرهنگ قرآنی وظیفه همگانی است

توسعه و توجه ویژه به فرهنگ قرآنی وظیفه همگانی است

بهشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: توسعه و توجه ویژه به فرهنگ قرآنی و تولید محتوا در این حوزه وظیفه همگانی است که باید باقوت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کار اندیش ظهر جمعه در جمع راهپیمایی کنندگان شهرستان بهشهر در مصلای بهشهر افزود: اکنون در شرایط قرار داریم که همه افراد جامعه به فضای مجازی و رسانه دیجیتال تسلط دارند و مهم‌ترین وظیفه ما باید تولید محتوای متناسب بافرهنگ دینی و ملی و توسعه فرهنگ قرآنی باشد.

وی گفت: برای شفاف‌سازی راه انقلاب و در سالگرد انقلاب باید آسیب‌شناسی از عملکرد و ضعف‌ها و اقدامات انقلاب به‌عنوان میراث بزرگ امام انجام شود و با رفع نواقص و مشکلات برای برون‌رفت از این مشکلات اقدام شود.

کار اندیش ادامه داد: توجه به حقوق مردم، نابرابری و توسعه نامتوازن و وابستگی به کشورهای مختلف و ... مسائلی بود که در رژیم گذشته به فراوانی وجود داشت و امام راحل بارها به رژیم منحوس پهلوی در این موارد تذکر دادند و عملی نشد و منجر به فروپاشی آن رژیم شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: دستاوردهای مختلف انقلاب با استفاده از توان همه مردم و با رهبری امام راحل ایجادشده است؛ اما علی‌رغم اینکه در حوزه‌های مختلف به پیروزی و دستاوردهای مختلف رسیدیم؛ اما آسیب‌های مختلف وجود دارد که باید با شناخت دقیق آن برای رفع این موارد اقدام شود.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایران اسلامی در منطقه و جهان گفت: تبدیل به نیروی تأثیرگذار در منطقه بین‌المللی شدیم و در تکنولوژی پیشرفته به موفقیت‌های فراوان رسیدیم و در دفاع مقدس و در جنگ نرم توسعه فراوان و موفقیت‌های بسیار داشتیم و همچنین در صنایع دفاعی، توجه به مردم‌سالاری دینی و رفع نواقص موجود که انقلاب ما در این بخش با سرعت بیشتر در حال پیشرفت است؛ به توسعه رسیدیم و همه این مسائل در سایه وحدت همه‌جانبه محقق شده است.

کار اندیش بیان داشت: همه دولت‌ها در طول این انقلاب برای توسعه کشور ما تلاش کردند و در عرصه‌های مختلف بر اساس توان و امکانات خود اقدامات و خدمات ارائه دادند که یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی، سپردن کار به مردم بود تا نظام به اهداف عالیه برسد.

وی گفت: تأمین منافع وزندگی باشرافت ایرانیان، همگانی کردن اقتصاد مقاومتی باهدف اقتصاد درون‌زایی و برون‌گرایی، ارتباط مناسب با جهان و توسعه روابط دیپلماسی، استفاده از منابع قوی و تحصیل‌کردگان برای توسعه پایدار، افزایش نشاط سیاسی و اجتماعی از مسائلی است که در حال انجام و در دست اقدام است.

وی افزود: برای توسعه ملی نیازمند همدلی و ثبات و آرامش، کاهش تصدی‌گری دولت، سپردن کار به مردم، حضور سلیقه‌های مختلف در نظام هستیم که این مسائل هم در سایه وحدت فراهم می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه اظهار کرد: در مبارزه با فساد باید با تلاش بیشتری وارد شد و توجه به‌سلامت همگانی، آزادی بیان در چهارچوب قانون و تولید محتوا را در دستور کار قرارداد.

کار اندیش افزود: بر اساس این موارد باید راه امام را ادامه داده و کمک‌کار نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی بوده و دستاوردهای انقلاب را تقویت و با رفع نواقص برای پیشرفت و تعالی گام برداریم و با برنامه‌ریزی مناسب و برنامه درازمدت و کوتاه‌مدت به اهداف عالیه انقلاب برسیم.

وی ادامه داد: دولت سعی کرده علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌های چند سال اخیر در بخش منابع درآمدی و تحریم‌ها، در حوزه زیرساخت‌ها و برنامه‌های درازمدت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.. اقداماتی را انجام دهد تا راهگشای ما برای رسیدن به اهداف عالیه نظام باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این راستا اقدامات اساسی و بسیاری شکل‌گرفته است و مهم‌ترین آن کار به مردم سپرده شود و با مشارکت مردم برای آنان تصمیم‌گیری و دولت نقش حمایت و سیاست‌گذاری خود را انجام دهد.

کد مطلب 3903167

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