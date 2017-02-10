توسعه و توجه ویژه به فرهنگ قرآنی وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر کار اندیش ظهر جمعه در جمع راهپیمایی کنندگان شهرستان بهشهر در مصلای بهشهر افزود: اکنون در شرایط قرار داریم که همه افراد جامعه به فضای مجازی و رسانه دیجیتال تسلط دارند و مهمترین وظیفه ما باید تولید محتوای متناسب بافرهنگ دینی و ملی و توسعه فرهنگ قرآنی باشد.
وی گفت: برای شفافسازی راه انقلاب و در سالگرد انقلاب باید آسیبشناسی از عملکرد و ضعفها و اقدامات انقلاب بهعنوان میراث بزرگ امام انجام شود و با رفع نواقص و مشکلات برای برونرفت از این مشکلات اقدام شود.
کار اندیش ادامه داد: توجه به حقوق مردم، نابرابری و توسعه نامتوازن و وابستگی به کشورهای مختلف و ... مسائلی بود که در رژیم گذشته به فراوانی وجود داشت و امام راحل بارها به رژیم منحوس پهلوی در این موارد تذکر دادند و عملی نشد و منجر به فروپاشی آن رژیم شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: دستاوردهای مختلف انقلاب با استفاده از توان همه مردم و با رهبری امام راحل ایجادشده است؛ اما علیرغم اینکه در حوزههای مختلف به پیروزی و دستاوردهای مختلف رسیدیم؛ اما آسیبهای مختلف وجود دارد که باید با شناخت دقیق آن برای رفع این موارد اقدام شود.
وی با اشاره به توانمندیهای ایران اسلامی در منطقه و جهان گفت: تبدیل به نیروی تأثیرگذار در منطقه بینالمللی شدیم و در تکنولوژی پیشرفته به موفقیتهای فراوان رسیدیم و در دفاع مقدس و در جنگ نرم توسعه فراوان و موفقیتهای بسیار داشتیم و همچنین در صنایع دفاعی، توجه به مردمسالاری دینی و رفع نواقص موجود که انقلاب ما در این بخش با سرعت بیشتر در حال پیشرفت است؛ به توسعه رسیدیم و همه این مسائل در سایه وحدت همهجانبه محقق شده است.
کار اندیش بیان داشت: همه دولتها در طول این انقلاب برای توسعه کشور ما تلاش کردند و در عرصههای مختلف بر اساس توان و امکانات خود اقدامات و خدمات ارائه دادند که یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی، سپردن کار به مردم بود تا نظام به اهداف عالیه برسد.
وی گفت: تأمین منافع وزندگی باشرافت ایرانیان، همگانی کردن اقتصاد مقاومتی باهدف اقتصاد درونزایی و برونگرایی، ارتباط مناسب با جهان و توسعه روابط دیپلماسی، استفاده از منابع قوی و تحصیلکردگان برای توسعه پایدار، افزایش نشاط سیاسی و اجتماعی از مسائلی است که در حال انجام و در دست اقدام است.
وی افزود: برای توسعه ملی نیازمند همدلی و ثبات و آرامش، کاهش تصدیگری دولت، سپردن کار به مردم، حضور سلیقههای مختلف در نظام هستیم که این مسائل هم در سایه وحدت فراهم میشود
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه اظهار کرد: در مبارزه با فساد باید با تلاش بیشتری وارد شد و توجه بهسلامت همگانی، آزادی بیان در چهارچوب قانون و تولید محتوا را در دستور کار قرارداد.
کار اندیش افزود: بر اساس این موارد باید راه امام را ادامه داده و کمککار نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی بوده و دستاوردهای انقلاب را تقویت و با رفع نواقص برای پیشرفت و تعالی گام برداریم و با برنامهریزی مناسب و برنامه درازمدت و کوتاهمدت به اهداف عالیه انقلاب برسیم.
وی ادامه داد: دولت سعی کرده علیرغم مشکلات و محدودیتهای چند سال اخیر در بخش منابع درآمدی و تحریمها، در حوزه زیرساختها و برنامههای درازمدت در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و.. اقداماتی را انجام دهد تا راهگشای ما برای رسیدن به اهداف عالیه نظام باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این راستا اقدامات اساسی و بسیاری شکلگرفته است و مهمترین آن کار به مردم سپرده شود و با مشارکت مردم برای آنان تصمیمگیری و دولت نقش حمایت و سیاستگذاری خود را انجام دهد.
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