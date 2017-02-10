شهرک سازی به نفع صلح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هآرتص، «دونالد ترامپ» در انتقاد از لایحه جدید شهرک سازی در کرانه باختری، گفت که ادامه شهرک سازی ها در این منطقه اقدامی غیرمفید است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی انتقاد خواهد کرد، بیان کرد: نه من نمی خواهم که اسرائیل را در دوره ریاست جمهوری ام محکوم کنم. تاریخی طولانی از محکومیت و دشواری وجود دارد من اسرائیل را می فهمم و آن را ارج می نهم. من خواهان صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها هستم و صلح برای اسرائیل خوب نیست بلکه عالی است. من با کسانی که دست یابی به توافق صلح را غیر ممکن می دانم هم نظر نیستم به نظر من ما می توانیم به توافق برسیم.

درباره انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس نیز ترامپ گفت: من به موضوع فکر می کنم و ببینیم چه پیش می آید. این تصمیم ساده ای نیست.

رئیس جمهوری آمریکا در حالی از شهرک سازی در کرانه باختری انتقاد کرد که تنها چند روز تا دیدار وی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی مانده است.

ترامپ گفت: شهرک سازی در کرانه باختری مفید نیست. اسرائیل باید منطقی رفتار کند.

ترامپ که در مصاحبه چند هفته گذشته خود با این نشریه رژیم صهیونیستی گفته بود که تعهد خود مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از «تل‌آویو» به قدس اشغالی فراموش نکرده، در مصاحبه روز جمعه خود در این باره گفت: در مورد آن فکر می‌کنم.

این مصاحبه یک روز پس از دیدار ترامپ و شلدون ادلسون، میلیاردر یهودی امریکایی و صاحب روزنامه اسرائیل الیوم انجام شد.

روزنامه هاآرتص در گزارشی که درباره انتقاد اخیر ترامپ از شهرک سازی های اسرائیل منتشر کرد به تفاوت مواضع رئیس جمهور امریکا پیش و پس از انتخاب شدن پرداخت. ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی اش، از شهرک سازی های نامحدود رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود.

نظامیان رژیم صهیونیستی اخیرا و در پی تصویب لایحه ساخت چهار هزار واحد در کرانه باختری، اقدام به تخلیه ساکنان این منطقه کردند که با مقاومت ساکنان این مناطق و اعضای سازمان های هوادار فلسطینیان مواجه شدند.

ترامپ قرار است پانزدهم ماه جاری میلادی با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دیدار و درباره شماری از مسائل امنیتی و منطقه ای با وی گفتگو کند.