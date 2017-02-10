به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان ظهر جمعه در آیین نماز عبادی سیاسیجمعه دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) این شهر ضمن تقدیر از حضور حماسی و پرشور مردم ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: ملت ایران قدرت و عزت خود را به رخ جهانیان و بدخواهان انقلاب اسلامی کشیدند.

وی از امام راحل به عنوان پرچمدار نهضت اسلامی یاد و تصریح کرد: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و پس از گذشت ۳۸ سال از عمر این انقلاب تمام اهداف و برنامه های معمار انقلاب به ثمر نشست و امروز همه ما شاهد ثمرات این انقلاب با پشتوانه ملت ایران و رهبری های امام عظیم الشان (ره) هستیم.

امام جمعه دامغان یادآور شد: در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که اینگونه ملت های آنان چنین صحنه های را خلق کنند ولی ملت ایران دوستدار انقلاب و امام خود هستند و جشن سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران را با شکوه و حضور میلیونی خود برگزار و حماسه ای عظیم و به یاد ماندنی را خلق می کنند.

حسینیان با بیان اینکه ملت ایران با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخ یاوه گویی های آمریکا و دیگر دشمنان را دادند، افزود: ملت با بصیرت ایران با این حضور خوب و پرشور خود به جهانیان گفتند ما همیشه زنده ایم و هرگز دست از انقلاب، دستاوردهای آن، امام راحل و رهبری بر نخواهیم داشت و در تمامی عرصه ها حضوری فعال و پرشور خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: ملت ایران وارث خون پاک شهدا هستند و به دستاوردهای عظیم آن افتخار می کنند و از دشمنان هیچ ترس و واهمه ای نداشته و ندارند و امروز دشمنان انقلاب و ملت ایران این حماسه عظیم را دیدند و آنان هستند که باید از ملت ایران بترسند و درس عبرت بگیرند.

امام جمعه دامغان به دستیابی جمهوری اسلامی ایران به صنایع نوین نظامی اشاره کرد و اظهار داشت: مفتخریم که در طول هشت سال دفاع مقدس در مقابل دشمنان ایستادیم و با حمایت و همراهی مردم توانستیم به پیروزی بزرگ دست یابیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی و توانایی بالای خود توانست در طول چهار دهه از عمر پر خیر و برکت انقلاب اسلامی، سیاست های بین المللی را تغییر دهد و امروز از قدرت و عزت بالایی در منطقه برخوردار باشد و همه ما به آن می بالیم.

حسینیان با بیان اینکه امروز جوانان ما به عنوان فرزندان امام راحل بیدارند و در تمامی عرصه ها و صحنه های سیاسی و اجتماعی مشارکت فعال دارند، تصریح کرد: ملت ایران هرگز به آمریکا اعتماد ندارند و امروز رئیس جمهور بی تجربه و فاقد سیاست کاری، این مهم را تقویت کرده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه دامغان در مظلومیت قرار دارد، افزود: همه ما باید برای رشد و ارتقاء شهرستان تلاش کنیم تا بخش های صنعتی، کشاورزی و ... آن تقویت شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی دامغان با یادآوری اینکه این شهرستان دارای ۱۷ هزار دانشجو با هشت مرکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و در کنار آن دارای عالمانی اندیشمند و پیرو امام و رهبری است، افزود: درچهار حوزه علمیه برادران و خواهران یک هزار طلبه به کسب علوم دینی فعالیت دارند.

حسینیان از برگزاری آیین نکوداشت عالم فرزانه مرحوم حجت الاسلام سید مسیح شاهچراغی در اول اسفندماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: پاسداشت بزرگان و عالمان دینی وظیفه ما است و این آیین ها باید در خور و شان علما برگزار و به خوبی تکریم و تجلیل شوند.

وی یادآورشد: روحانیت شیعه همیشه در مسیر صحیح قرار داشتند و از اسلام و مبانی دین حراست کردند.

امام جمعه دامغان همچنین ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) از این بانوی متقی به عنوان شخصیتی بارز و ممتاز در تاریخ اسلام یاد کرد و اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) دارای زهد و تقوا الهی بود و باید دعاکنیم که همه ما با آن بانوی اسلام محشور شویم.

وی گفت: در آیات و روایات ۹ اسم مبارک برای حضرت زهرا (س) آورده شد که فاطمه، زهرا، صدیقه، مبارکه، زکیه، رضیه، مرضیه و محدثه از جمله آنها است.