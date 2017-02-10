راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان دیر با حضور گسترده مردم برگزار شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - هادی دوراهکی: مردم شهیدپرور و انقلابی شهر دیر با حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، بار دیگر با آرمان های انقلاب و امام (ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در راهپمایی ۲۲ بهمن در شهر دیر، در حالی که شعارهای مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود، ملت ما بیدار است از فتنه‌گر بیزار است، مطیع امر رهبریم و جمهوری اسلامی عزت این میهن است، سر می‌دادند از ابتدای میدان شهرداری به سمت مصلای نماز جمعه این شهر راهپیمایی کردند.

یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن دیر به خبرنگار مهر گفت: مردم ایران با حضور در همایش حضور مردم در جشن انقلاب، به دشمنان ثابت کردند که همواره پشتیبان انقلاب و نظام هستند و هیچ‌گاه در بحران‌ها دست از آرمان‌های خود بر نخواهند داشت.

سید عقیل موسوی نژاد اظهار داشت: مردم برای دفاع از نظام و انقلاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند و نشان دادند که همواره به ارزش های انقلاب پایبند هستند.

فرماندار شهرستان دیر در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: امروز روز تجلی حضور و شعور، روز اتحاد ملت و تعیین سرنوشت، روز حاکم شدن اراده ایران و ایرانی و روز احیای کرامت انسانی و ایرانی است.

حمزه اعتماد با تقدیر از حضور بی‌نظیر مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن افزود: پیروزی انقلاب ایران اسلامی، رخدادی بود که غرب به سرکردگی آمریکا را لرزاند و شرق به سرکردگی شوروی را شگفت‌زده کرد و کشورهای دیکتاتور منطقه را در تنگنا قرار داد.

وی در رابطه با برجام گفت: برجام توافق ایران با شش کشور قدرتمند جهان بوده است و نه آمریکا، و در صورتی برجام به طور کلی از سوی جامعه جهانی لغو یا باطل خواهد شد که شش کشوری که پای توافق نامه را امضا کرده اند امضای خود را پس بگیرند که این شدنی نیست.

اعتماد افزود: علی‌رغم تهدیدات بین‌المللی گونان و تحریم‌های فلج گننده جامعه جهانی علیه ایران و خالی بودن خزانه مملکت و حاشیه های بیشماری که در طی دوران ریاست جمهوری روحانی بوده است الحمدالله دولت در اکثر برنامه های پیش بینی شده و وعده های داده شده موفق بوده است.

یکی از پرسنل مرکز اورژانس ۱۱۵ دیر به مهر گفت: انقلاب اسلامی ایران مایه عزت و سربلندی مردم ایران است و دهه مبارک فجر نیز زمانی برای شکرگذاری از نعمت های خداوند است.

مهدی دوراهکی اظهار داشت: استقلال، آزادی، خودباوری و رسیدن به قله های رفیع در زمینه های مختلف از دستاوردهای بی نظیری است که با پیروزی انقلاب نصیب این ملت شده است.

امام جمعه دیر نیز در این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت در راهپیمایی نماد تجدید بیعت دوباره با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) و ابراز وفاداری به نظام و پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: رمز ماندگاری این انقلاب در مردمی‌بودن آن و توجه به زنده نگه داشتن کرامت انسانی و اطاعت از رهنمودهای خردمندانه رهبری است.

امام جمعه دیر در حالی‌که هم صدا با مردم و مسئولان شعار می‌داد( این ترامپ دیوانه در خاور میانه اعدام باید گردد) اظهار داشت: سخنان رئیس جمهور آمریکا بیانگر دشمنی این کشور با کشورهای اسلامی و مسلمان است و ادعاهای آنها درباره دفاع از حقوق بشر دروغی بیش نیست.

راهپیمایی باشکوه در دوراهک و بردستان

گزارش خبرنگار مهر از شهرهای دوراهک و بردستان نیز حکایت از حضور گسترده مردم در این مراسم دارد.

مردم شهر دوراهک و بردستان امروز در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی همچون موجی پرخروش، از ساعات اولیه با حضوری گسترده، حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند و با فریادهای بلند الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل ضمن اعلام انزجار و خشم از دشمنان، بار دیگر با آرمان های امام راحل، رهبر معظم انقلاب، شهدا و انقلاب و نظام اسلامی تجدید میثاق کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر دوراهک در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در این شهر به خبرنگار مهر گفت: مردم ایران همواره نشان داده‌اند که سرزنده‌اند و در خط رهبری و انقلاب حرکت می‌کنند.

حسن دوراهکی افزود: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا، وفاداری ملت غیور و سربلندش نسبت به آرمان‌های انقلاب، پیشرفت‌های شگرفی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی داشته است.

شهردار بردستان نیز در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر بردستان با تبریک ایام الله دهه فجر و روز پیروزی انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با مهر گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام وحدت و همدلی بین آحاد مردم و تجدید میثاق با رهبری و شهداست.

ارسلان حصیری افزود: مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن بر ایستادگی خود بر مواضع انقلابی و ادامه راه شهدای دوران مبارزات انقلاب، دفاع مقدس و نیز شهدای عرصه علم و دانش تاکید کردند.

در پایان این راهپیمایی در سراسر شهرستان دیر قطعنامه‌ای خوانده شد و مردم در تایید این قطع نامه و در پایان هر بند با شعار الله اکبر سر دادند.