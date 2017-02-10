نظام پشتوانه عظیم مردمی دارد/ اظهارات ترامپ مدح بزرگ از ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افززود: این حضور بیانگر بصیرت عظیم انقلابی و شعور و آگاهی بلند ملت است و نشان می دهد ملت ما کاملا با توطئه های دشمنان آشنا و در برابر آن واکسینه شده اند.

وی با بیان اینکه حماسه حضور مردم نشان می دهد که تهدید و جنگ روانی نتیجه عکس می دهد، تاکید کرد که مهمترین ویژگی این حماسه ملی ظهور زیبای مردم سالاری است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به حضور کم نظیر ملت بزرگ ایران در راهپیمائی امسال و با تقدیر از حضور باشکوه مردم این استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن متذکر شد: این راهپیمائی رفراندومی عظیم و بی نظیر در مسیر دفاع از نظام و قانون اساسی و بیعت با رهبری و ارزش های انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: این حضور نمایش قدرت واقعی و اقتدار درونی و انسجام ملی نظام و نماد وحدت ملی بود. پیام مهم این حضور، استقامت و مقاومت در برابر تهدیدات استکبار جهانی است.

عاملی تصریح کرد که مسئولان باید قدر این حضور را بدانند و در شأن این ملت بزرگ کار کنند.

وی همچنین در خصوص اظهارات و تهدیدات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا بیان داشت: پرداخت روزمره ترامپ به ایران نشان از هیبت بسیار بزرگ ایران در نگاه اوست.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ضمن پرداخت به خطای اظهارات او در خصوص ایران یادآور شد: این سخن ترامپ که می گوید "چون ایران با سیاست های ما همراه نیست پس بزرگترین تروریست دنیاست" نشان می دهد که مفهوم تروریسم مثل مفهوم دموکراسی و حقوق بشر و آزادی در نگاه لیبرالیسم معاصر کاملا تغییر یافته و تروریسم به معنی ریختن خون بیگناهان نیست.

وی با بیان اینکه اظهارات ترامپ مدح عظیمی از ایران اسلامی است، حساسیت آمریکا به توان موشکی را برنامه اقدام شده از طرف صهیونیست بین الملل دانست.

عاملی عنوان کرد: هدف این برنامه استفاده از فشار و تهدید جهت ورود به زرادخانه های موشکی ایران و انهدام یا اخراج آنها از ایران با دست خود دولت ایران است مثل همان معامله ای که با توان هسته ای ایران کردند.

به گفته وی اگر آنها در این خصوص موفق شوند و ایران را خلع سلاح کنند برنامه نهایی آنها به طور قطع و یقین حمله به ایران خواهد بود.

امام جمعه اردبیل افزود: اگر از اول بنیه دفاعی ایران قوی بود جنگ هشت ساله اتفاق نمی افتاد و هزاران نفر از جوانان ما شهید نمی شدند. استان های غربی و جنوبی ما خراب نمی شدند و صدام از اول جرأت حمله پیدا نمی کرد.