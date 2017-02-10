مردم در مسیر ولایتمداری ثابت قدم هستند/ آمریکا مهارشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد شاعری ظهر جمعه در جمع شرکت‌کنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن در مصلا امام خمینی (ره) نکا از حضور ملی مردمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن به‌عنوان ادامه یافتن تبلور راه روشن انقلاب اسلامی یادکرد که همچون گذشته استمرار و تداوم‌یافته است.

وی افزود: تمام انقلاب‌های دنیا معمولاً با جنگ‌های مسلحانه آغاز شدند، اما انقلاب اسلامی ایران با آگاهی بخشی جامعه توسط معمار کبیر انقلاب بافرهنگ پیروزی خون بر شمشیر به پیروزی و پایداری رسید.

نماینده مردم بهشهر ، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: انقلابی که با جنگ‌های مسلحانه و ناعادلانه آغاز شود قطعاً آسیب‌پذیر و ناپایدار است که شما در طی این چند سال متمادی به‌وضوح شاهد این امر بودید و امروز همین انقلاب با تفکر اصولی ، اندیشه‌های ناب و حرکت‌های مردمی به‌عنوان ابر انقلاب دنیا به جهانیان معرفی می‌شود.

شاعری گفت: امام وقتی بذر انقلاب را کاشت با تکیه‌بر مردم ،تاسی از قیام عاشورا ،دست‌های خالی و با داشتن دانش فنی و اطلاعات درست توانست در مقابل رژیم ستمگر پهلوی پیروز و این‌گونه ماندگاری خود را به دنیا عرضه کند.

آمریکا با حرکت انقلابی مردم مهار می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سه اصل ماندگاری نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: محتوای انقلاب، روش مبارزه و پیاده‌سازی احکام اسلامی سه‌پایه الهی که موجب ماندگاری نظام شد و علیرغم تمامی تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که بر ما تحمیل‌شده است همواره نظام جمهوری اسلامی ایران پایدار و مستحکم مسیر توسعه و پیشرفت را برای خود طی می‌کند.

این نماینده مردمی ادامه داد: علیرغم تمامی تهدیداتی که از جانب آمریکا می‌شدیم به لطف خدا و حمایت مردم همیشه درصحنه توانستیم نقشه‌های پوشالی آمریکا را نقش بر آب و مهار کنیم.

وی افزود: مردم امروز آمده‌اند به آمریکا ، اسرائیل و کشورهای استعمارگر بگویند ما مسلمانان عزتمند همانند گذشته حاضر هستیم تحریم را پذیرفته اما زیر بار معاهدات سنگین شما کشورهای استکبارستیز و استعمارگر نرویم چراکه با همان شیوه دوران انقلاب امروز هم همانند آن زمان ادامه خواهیم داد و این بار با طاسی از مدیریت جهادی دست نیاز به کشورهای بیگانه دراز نخواهیم کرد.

شاعری گفت: امروز مردم باروحیه‌ای که از شهدای انقلاب و دفاع مقدس دارند پرچم مقابله با ظلم ، ستم و همچنین پرچم توحید و بندگی را حفظ و به دست بیگانگان نمی‌دهند که همین امر نشان‌دهنده ثابت‌قدم ماندنشان در مسیر ولایتمداری است.

سد گلورد ۳۰فروردین به بهره‌برداری می‌رسد

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی بابیان بهره‌برداری از سد گلورد در فروردین ماسال جاری متذکر شد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده سد گلورد در ۳۰ فرودین ماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد که خوشبختانه با بهره‌برداری از این طرح ملی شاهد تأمین آب شرب و کشاورزی اراضی سطح زیر کشت منطقه شرق مازندران در نکا ، بهشهر و گلوگاه خواهیم بود.

وی از اتصال نکا به دریا را یکی از اولویت‌های مهم خود در منطقه شرق مازندران برشمرد و همچنین افزود: همانند اتصال بهشهر به بندر امیرآباد به دنبال اتصال نکا به دریا هستیم تا از این طریق زمینه احیا و پیشرفت این شهرستان فراهم آید.

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی به گازرسانی روستاهای بالادست شهرستان نکا اشاره و بیان کرد: گازرسانی به روستاهای بالادست شهرستان نکا هم‌اکنون با شش پیمانکار وتا آخر فروردین‌ماه سال جاری با ۱۰ پیمانکار و اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومان به کار خود ادامه می‌دهد.

شاعری با اشاره به اینکه شهر نکا نیازمند تحول است متذکر شد: با توجه به وقایع اخیر در شهرداری و اعتماد صلب شده مردم باید با تحولی اصولی در فضای مدیریتی و شهری نکا اعتماد مردم دوباره به شهر برگردد.

این مسئول ضمن تأکید بر اینکه ذره‌ای از رسالت انقلابی‌ام دست برنمی‌دارم خاطرنشان کرد: اگر ذره‌ای به جنگل و سرمایه‌های عظیم ملی منطقه تعرض شود یک‌لحظه دست از رسالت انقلابی خود برنمی‌داریم چراکه همه ما در برابر این سرمایه‌ها ومردم مسئول بوده و هستیم همچنین باید در جهت حفظ و حراست از آن همچون گذشته استوارتر بایستیم.