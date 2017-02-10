مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن در نیشابور برگزار شد

خبرگزاری مهر ـ‌ گروه استانها: راهپیمایی غرورآفرین و حماسه ساز ۲۲ بهمن و جشن پیروزی انقلاب اسلامی، باز هم با حضور پرشور و گسترده آحاد مردم نیشابور نیز برگزار شد. در صفوف به هم فشرده این راهپیمایی در جای جای این شهرستان شرکت کنندگان در مراسم یک صدا سربلندی ایران عزیز در سایه نظام اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند.

امروز از کوک و نوجوان تا جوانان و کهنسالان، همه و همه دست به دست همه دادند و با مشت های گره کرده و فریاد الله اکبر به جهانیان فهماندند که تا آخرین قطره خون پای این نظام اسلامی ایستاده اند.

همه اقشار نیشابور با حضور حداکثری خود در آیین راهپیمایی ۲۲ بهمن و با سر دادن شعارهای انقلابی باردیگر بر حمایت از انقلاب اسلامی، آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تاکید کرده و با آن ها تجدید بیعت کردند.

مردم نیشابور بار دیگر نشان دادند که حامی انقلاب اسلامی بوده و نمی‌گذارند استکبار جهانی طمعی به این انقلاب و نظام داشته باشد در این مراسم باشکوه نیشابوری ها با سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «الله‌اکبر الموت‌الاسرائیل الموت‌الامریکا»، «ما مطیع امر رهبریم»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «الله‌اکبر»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر انگلیس»، «ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده»، «ترامپ آمریکایی تو دشمن خدایی»، «مرگ بر صهیونیست»، «مرگ بر فتنه‌گر»، «مرگ بر منافق»، «۲۲ بهمن ماه یوم‌الله یوم‌الله»، «۲۲ بهمنه خون به دل دشمنه»، «نصر من‌الله و فتح قریب» و «حمایت انقلاب راه شهیدان ماست»، «راه امام و شهدا زنده است، دشمن ما همیشه بازنده است» و «ما رهروان زهرا از حق نمی‌گریزیم» بار دیگر نشان دادند که حامی انقلاب اسلامی بوده و نمی‌گذارند استکبار جهانی طمعی به این انقلاب و نظام داشته باشد.

این مردم با به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران نشان دادند که همیشه فرزندان این مرز و بوم در صحنه حضور داشته و مشتی محکم بر دهان یاوه‌گویان می‌زنند.

۲۲بهمن نمادی از اتحاد ملی است

حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن در نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲بهمن هرسال نمادی است از اتحاد ملی و حرمت گذاری به پیشگامانی که‌ رنج آغاز این مسیر را کشیده اند و شهدایی که‌ جان خویش را در این راه ایثار کردن .

وی پیروزی انقلاب اسلامی را آغازگر فصل جدیدی در تاریخ این کشور اعلام کرد و ادامه داد: این انقلاب را می توان دورۀ ارتقای آگاهی و تحول فرهنگی و استقلال یک ملت نامید.

گرمابیتصریح کرد: گذر از این دوران با هر سختی، هزینه و مشکلات، عزم و ارادۀ مردم ایران را برای تحقق آرمان ها و مطالبات تاریخی خود به همگان ثابت نمود.

وی با تاکید به اینکه گرامیداشت مظاهر این رویداد بزرگ، تجدید میثاقی است بر عهد پیشین(استقلال، آزادی و جمهوری‌اسلامی)، افزود: مردم با حضور گرم خود در این روز توانستند جلوه‌ای از وحدت و پیامی رسا از همتِ استوار خود را در حفاظت از این آب و خاک و تمامیت میهن اسلامی عزیزمان به جهانیان مخابره کنند.

در کنار افرادی هستیم که ولایت فقیه را بپذیرند

هاجر چنارانی، نماینده دیگر مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی نیز در کنار مردم این شهرستان پا به پا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرد و در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ اظهار کرد: درود به روح انسان هایی که برای در اهتزاز نگه داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند، این انقلاب حاصل تبلور اندیشه های مردی فرزانه بود و توسط مقام معظم رهبری به دستان صاحب اصلی خویش امام زمان(عج)خواهد رسید.

وی افزود : افتخار جمهوری اسلامی ایران به این است که در طول این ۳۸سال ما در کنار احزاب و گروه های مختلف رشد کردیم، ولی خط قرمز ما ولایت فقیه و خدمت صادقانه به مردم است، ما در کنار افرادی هستیم که اصل ولایت فقیه را بپذیرند.

چنارانی اذعان کرد: ما اثبات کردیم که تربیت یافتگان مکتب حضرت امام خمینی(ره) هستیم که فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است و هیچ غلطی نمی تواند بکند، ممکن است امروز سیاست اوباما با ترامپ یکی نباشد اما آنچه مشهود است سخن حضرت امام خمینی(ره) است که آن را شیطان بزرگ خواندند و این دشمن بزرگ ما را در عرصه های مختلف امتحان کرد و از شما مردم به خاطره کوبیدن این مشت محکم بر دهان این شیطان بزرگ تشکر می کنم.

وی در ادامه عنوان کرد: امیدوارم به عنوان سرباز کوچک مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی مدافع تمام ارزش ها باشم و بتوانم برای مردم کارهای مفیدی انجام دهم.

گفتنی است در طول مسیر، مردم به صورت خودجوش با ایجاد ایستگاه های صلواتی، از جمعیت حاضر در راهپیمایی با گل و شیرینی پذیرایی می کردند.