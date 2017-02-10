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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

اقتدار و وحدت گزینه های روی میز ملت ایران است

اقتدار و وحدت گزینه های روی میز ملت ایران است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان اقتدار و وحدت راگزینه های روی میزملت ایران عنوان کرد وگفت: ملت ایران باراهپیمایی ۲۲ بهمن جواب یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا را دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه  در سخنرانی نماز جمعه زنجان با بیان اینکه ملت ایران همواره مقتدر و عزتمند بر سر آرمان ها و ارزش های نظام مقدس اسلامی ایستاده است،  افزود: امروز ملت ایران آگاه و هوشیار در برابر دنیای استکبار ایستاده و ذره ای از گفتمان و خواسته های برحق خود عقب نمی نشیند.

وی به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کردو گفت: مردم امروز به طرز باشکوهی در راهپیمایی حضور باشکوه داشتند که نشان از تفکر تقوایی آنها است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه رمز پیروزی داشتن تقوای الهی است و نجات آخرت و سعادت دنیا نیز بستگی به تقوای الهی دارد، گفت: امروز همه باهم با اتحاد و همدلی در راهپیمایی ۲۲ بهمن به یاوه گویی سران استکبار پاسخ دادند.

خاتمی تاکید کرد: انقلاب اسلامی هم اکنون وارد سی و نهمین سال از عمر خود شده و  اگر تاریخ انقلاب را ورق بزنیم، دستاوردهای آن را در بخش‌های مختلف می بینیم.

وی با بیان اینکه مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن با امام و شهدا تجدید میثاق کردند و روی دیگر سکه این است که مردم آمدند که سه پیام عزت، غیرت و وحدت را به دشمنان نشان دهند، گفت: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین انقلاب عصر حاضر در دنیا مطرح است که با ماهیت و رنگ دینی خود و با زعامت مرجع دینی در سایه نصرت الهی در برابر توطئه های شرق و غرب ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: در مقابل دشمن چپ و راست نداریم و همه مردم و مسئولان با وحدت به صحنه می‌آیند و  در راهپیمایی ۲۲ بهمن همه از جمله خانواده شهدا، ملت ایران، روحانیون، بازاریان حضور داشتند.

خاتمی گفت: گزینه مردم ایران نه زیر میز، نه کنار میز است و گزینه ایران، ملت و امت است که همیشه روی میز است و امروز مردم با حضور پرشور خود این مهم را نشان دادند.

وی تصریح کرد: امسال برای سی و نهمین سال گزینه‌های روی میز در با وجود سرما و برف در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر شدند و حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از پایبندی آنها به انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به ایام شهادت حضرت زهرا (س ) اشاره کردو گفت: در این ایام مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) نیز به صورت باشکوهی برگزار خواهد شد.

خاتمی به صدور حکم ارتداد سلمان رشدی در بهمن ماه اشاره کردو افزود: دشمنان اسلام نیز با به میان آوردن این دیوانه می‌خواستند، حساسیت مسلمانان را بسنجند که در نهایت امام خمینی (ره) حکم ارتداد این فرد را صادر کرد.

کد مطلب 3903179

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