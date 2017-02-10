اقتدار و وحدت گزینه های روی میز ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه در سخنرانی نماز جمعه زنجان با بیان اینکه ملت ایران همواره مقتدر و عزتمند بر سر آرمان ها و ارزش های نظام مقدس اسلامی ایستاده است، افزود: امروز ملت ایران آگاه و هوشیار در برابر دنیای استکبار ایستاده و ذره ای از گفتمان و خواسته های برحق خود عقب نمی نشیند.

وی به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کردو گفت: مردم امروز به طرز باشکوهی در راهپیمایی حضور باشکوه داشتند که نشان از تفکر تقوایی آنها است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه رمز پیروزی داشتن تقوای الهی است و نجات آخرت و سعادت دنیا نیز بستگی به تقوای الهی دارد، گفت: امروز همه باهم با اتحاد و همدلی در راهپیمایی ۲۲ بهمن به یاوه گویی سران استکبار پاسخ دادند.

خاتمی تاکید کرد: انقلاب اسلامی هم اکنون وارد سی و نهمین سال از عمر خود شده و اگر تاریخ انقلاب را ورق بزنیم، دستاوردهای آن را در بخش‌های مختلف می بینیم.

وی با بیان اینکه مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن با امام و شهدا تجدید میثاق کردند و روی دیگر سکه این است که مردم آمدند که سه پیام عزت، غیرت و وحدت را به دشمنان نشان دهند، گفت: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین انقلاب عصر حاضر در دنیا مطرح است که با ماهیت و رنگ دینی خود و با زعامت مرجع دینی در سایه نصرت الهی در برابر توطئه های شرق و غرب ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: در مقابل دشمن چپ و راست نداریم و همه مردم و مسئولان با وحدت به صحنه می‌آیند و در راهپیمایی ۲۲ بهمن همه از جمله خانواده شهدا، ملت ایران، روحانیون، بازاریان حضور داشتند.

خاتمی گفت: گزینه مردم ایران نه زیر میز، نه کنار میز است و گزینه ایران، ملت و امت است که همیشه روی میز است و امروز مردم با حضور پرشور خود این مهم را نشان دادند.

وی تصریح کرد: امسال برای سی و نهمین سال گزینه‌های روی میز در با وجود سرما و برف در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر شدند و حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از پایبندی آنها به انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به ایام شهادت حضرت زهرا (س ) اشاره کردو گفت: در این ایام مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) نیز به صورت باشکوهی برگزار خواهد شد.

خاتمی به صدور حکم ارتداد سلمان رشدی در بهمن ماه اشاره کردو افزود: دشمنان اسلام نیز با به میان آوردن این دیوانه می‌خواستند، حساسیت مسلمانان را بسنجند که در نهایت امام خمینی (ره) حکم ارتداد این فرد را صادر کرد.