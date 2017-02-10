تلاش نیروهای مسلح اقدامات دشمن را ناکام گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آسودی پیش از ظهر جمعه در جمع مردم انقلابی شهرستان فردیس به نقش روحیه انقلابی در کسب دستاوردها اشاره کرد و گفت: توجه به روحیه انقلابی باعث شده است ایران در عرصه دفاعی و امنیت بدرخشد.

سردار آسودی در ادامه به امنیت در مرزهای کشور به‌ویژه خلیج‌فارس اشاره کرد و افزود: با تلاش نیروهای مسلح، اقدامات دشمنان در راستای نفوذ به ایران اسلامی ناکام مانده است.

وی با تأکید بر اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سطح جهانی تأثیرگذار است، گفت: دانشمندان هسته‌ای و سایر فرهیختگان و نخبگان ایرانی با روحیه انقلابی به موفقیت‌های علمی دست می‌یابند.

مشاور نماینده ولی‌فقیه در سپاه بابیان اینکه ایران در حوزه اقتصادی و فرهنگی با مشکلات دست به گریبان است، گفت: با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانیم تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم.

سردار آسودی در بخش دیگر سخنرانی خود با اشاره به اظهارات سخیف رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: روحیه انقلابی مبارزان یمنی و سوری باعث شده است آمریکا نتواند کاری از پیش ببرد.

وی با تأکید بر اینکه ایران قدرت پنجم نظامی در جهان است، گفت: آمریکا آگاه است در صورت هر گونه اشتباه پایگاه‌های نظامی‌اش توسط موشک‌های ایران با خاک یکسان خواهد شد.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با دست‌خالی مقابل دشمن ایستادگی کردند، گفت: این در حالی است که امروزه ایران به کشوری قدرتمند تبدیل‌شده است.

سردار آسودی با اشاره به بصیرت افزایی ملت ایران، گفت: انقلاب اسلامی ایران همه جهان را تحت تأثیر قرار داده است صبر، استقامت، وحدت و ولایت‌پذیری ملت اسلامی ایران دستاوردهای زیادی را در پی داشته است.

وی با تأکید بر اینکه رسیدن به موفقیت‌ها مستلزم محور قرار دادن فرمان‌ها رهبری است، گفت: مردم ایران اسلامی در حال حاضر الگو سایر کشورها قرارگرفته است.