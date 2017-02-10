۲۲ بهمن الگوی اطاعت از رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن اختری ظهر جمعه در سخنرانی مراسم راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در قائمشهر، ضمن تقدیر از حضور گرم مردم در این مراسم، اظهار داشت: مردم بعد از ۳۸ سال، اینگونه وظیفه خود میدانند که با هر سلیقه، صنف و بینشی انقلاب را متعلق به خودشان دانسته و در یومالله ۲۲ بهمن حماسه بیافرینند.
وی تصریح کرد: باوجوداینکه ۲۷ سال از عروج ملکوتی رهبر کبیر انقلاب، میگذرد خدمات و فداکاریها، رهنمودهای ایشان سرمشق و الگوی همه ماست.
اختری با اشاره به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، عنوان کرد: این حضور در مقابله با ظلم و ستم و توطئههای امپریالیسم جهانی، مشت محکمی بر یاوهگوییهای رئیسجمهور بیخرد و نادان آمریکا جنایتکار است.
دبیر کل مجمع جهانی اهلبیت، خاطرنشان کرد: ملت سرافراز ایران در برابر همه توطئهها، سربلند بوده و تسلیم شیطنتهای خطرناک دشمنان نشدهاست.
وی بر پیروی محض از رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: همه ما موظفیم تحت امر رهبری و حمایت از ایشان، در مکتب عصمت و طهارت حرکت کنیم.
اختری بیکاری و مشکلات اقتصادی و فشارهای موجود بر کشور را مسئله کلی ایران دانست و افزود: ملت ما باوجود همه مشکلات با آگاهی، ایمان و عقاید این مسائل را درک میکند.
دبیر مجمع جهانی اهلبیت با مقایسه ایران قبل و بعد از انقلاب گفت: جمهوری اسلامی ایران بهزعم سیاستمداران آمریکایی از ۴۰ سال پیش، بسیار قدرتمندتر شده است و در قبل از انقلاب کشور ما در رتبه ۶۰ علمی قرارداشت اما امروز ما پانزدهمین کشور جهان هستیم.
اختری خطاب به ترامپ، گفت: ۲۰ سال است که پرونده ایران روی میز شما قرار دارد اما نتوانستید علیه ما جنگ کنید چراکه جمهوری اسلامی ایران در همه جای دنیا، در هیچ جبههای عقبنشینی نکردهاست.
دبیر کل مجمع جهانی اهلبیت، از همه مسئولان خواست در برابر هر نوع فساد در دستگاه خود احساس مسئولیت کرده و با آن مقابله کنند.
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