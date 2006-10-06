احتمال تصويب قطعنامه غير الزام آور در شوراي امنيت بر ضد كره شمالي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ژاپن به عنوان رئيس دوره اي شوراي امنيت در ماه اكتبر اعلام كرد كه اين شورا امروز احتمالا قطعنامه اي غير الزام آور درباره كره شمالي صادر خواهد كرد كه در آن توقف طرحهاي اين كشور براي آزمايش هسته اي را درخواست خواهد كرد، اما در آن اشاره اي به تهديد مجازات نخواهد شد.



كنزو اوشيما نماينده ژاپن در سازمان ملل متحد اظهار داشت كه پيش نويس پيشنهادي ژاپن در نشستهاي كارشناسي اين شورا تعديل شده است، اما هنوز نهايي نشده است و كارشناسان تنطيم پيش نويس قطعنامه عليه آزمايش هسته اي كره شمالي به پيشرفتهاي خوبي رسيدند .



وي با بيان اينكه احتمالا اين قطعنامه غير الزام آور به تصويب خواهد رسيد، گفت : اصلاحاتي در پيش نويس قطعنامه پيشنهادي ژاپن صورت گرفته است از جمله اينكه بند مربوط به تهديد تحريم تسليحاتي و مجازاتهاي تجاري به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از آن حذف شده است.



اوشيما درباره استناد به فصل هفت منشور سازمان ملل متحد در متن اين پيش نويس اظهارداشت كه دراين مرحله استناد نشده است، اما اين امر بايد مورد توافق همه اعضا باشد .



ژاپن و آمريكا تلاش مي كنند تا با اسناد به فصل 7 منشورسازمان ملل تحريمهايي از جمله تحريم تسليحاتي و مجازاتهاي مالي و تجاري عليه كره شمالي اعمال كنند ، اما چين و روسيه مخالف اعمال تحريمهاهستند .



در آخرين پيش نويسي كه به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد از كره شمالي خواسته شده است كه از آزمايش هسته اي منصرف شود و از انجام هراقدامي كه موجب تنش در منطقه و جهان مي شود، خودداري كند .



دراين پيش نويس از كره شمالي خواسته شده است فورا و بدون هيچ گونه پيش شرطي به مذاكرات شش جانبه بازگردد و توافقات سپتامبر سال 2005 بر سر توقف برنامه هسته اي خود راهرچه زودتر به مرحله اجرا درآورد .



هنگامي كه كيم جونگ ايل رهبر كره شمالي با فرماندهان ارتش كشورش ديداركرد، ديپلماسي آتشين براي انصراف رژيم پيونگ يانگ از انجام طرح آزمايش هسته اي تشديد يافت .



شوتارو ياچي معاون وزيرامورخارجه ژاپن هشدارداد كه حل مسئله آزمايش هسته اي كره شمالي نبايد كم اهميت شمرده شود .



وي كه پس از گفتگو با جك كروچ معاون مشاورامنيت ملي آمريكا در واشنگتن سخن مي گفت،همچنين بيان داشت كه آزمايش هسته اي كره شمالي ممكن است در آخرهفته جاري انجام شود .



در توكيو نيز شينزو آبه نخست وزير ژاپن اعلام كرد كه وي در سفربه چين وكره جنوبي درصدد يافتن موضعي مشترك دررابطه با آزمايش هسته اي كره شمالي خواهد بود .



"بان كي مون" وزير امور خارجه كره جنوبي كه از بخت زيادي براي كسب پست دبير كلي سازمان ملل برخوردار است درگفتگو با روزنامه فايننشال تايمزتمايل خود را براي سفر به كره شمالي و انجام مذاكرات در جهت پايان دادن به برنامه هسته اي پيونگ يانگ اعلام كرد .



از سويي ، آمريكا و كره جنوبي هشداردادند كه آنها ، كره شمالي مسلح به تسليحات هسته اي را تحمل نخواهند كرد .



روسيه نيزروز گذشته اعلام كرد كه مذاكرات مستقيمي را با كره شمالي براي منصرف كردن اين كشور از انجام آزمايش هسته اي انجام داده است .



تام كيسي جانشين سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيزاظهارداشت : ما انتظار داريم كه جمعه شب يك قطعنامه شديد اللحن عليه كره شمالي به تصويب برسد.



از سويي ، وزراي دفاع آمريكا و كره جنوبي امروز موافقت كردند كه براي توقف برنامه آزمايش هسته اي كره شمالي تلاشهاي مضاعفي را انجام دهند .

منابع آگاه نزديك به شوراي امنيت اعلام كردند: در صورتي كه كره شمالي تهديد خود مبني بر انجام آزمايش هسته اي را عملي كند، پيونگ يانگ با عواقب شديدي روبروخواهد شد.



به گزارش فاكس نيوز، توافق موقتي ميان اعضاي دائم شوراي امنيت در زمينه عواقبي كه در صورت آزمايش هسته اي كره شمالي متوجه اين كشور خواهد شد، به دست آمده است.