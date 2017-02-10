به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پیرچه در خلال نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر، ضمن بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام راحل و با حمایت مردم بیش از هر مکتبی به مردم سالاری دینی اهمیت داد و احترام به انسان و کرامت آن در سایه عزت و امنیت را فراهم آورد، افزود: مردم ایران اسلامی در یوم الله ۲۲ بهمن به آمریکا نه گفتند و شعار «هَیهات مِنَ الذّله» و «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» را همانطور که در ۳۸سال پیش سر داده شد، فریاد زدند تا نشان دهند همچنان پای این شعار و حاکمیت اسلامی ایستاده اند.

وی ضمن اظهار اینکه ملت ایران پاسخ آمریکا را مقتدرانه می دهند، افزود: امروز نظام سرمایه داری غرب و آمریکا باید رسانه های جهان را مشاهده کنند که مردم ایران چگونه سخنان رئیس جمهور آمریکا را محکوم و از نظام و انقلاب حمایت کردند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان، گفت: ترامپ در دوران تبلیغات حرف هایی زد که نشان از استیصال قدرت غرب بود و دشمنان ایران نیز سعی در نفوذ بر گلوگاه های تاثیر گذار کشورمان را دارد و مردم امروز در جای جای ایران اسلامی نشان دادند که همیشه در صحنه هستند و اجازه رخنه و نفوذ را به احدی نخواهند داد.

پیرچه با تاکید بر اینکه پس از انقلاب اسلامی قدرت ها فهمیدند که انقلاب اسلامی ایران قدرت معنوی و الهی دارد و این قدرت در مردم که تجلی یابد منافع دشمنان در خطر خواهد افتاده و مستکبران جهانی به وحشت خواهند افتاد، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران انقلابی دینی و توحیدی در جهان به وجود آمد و ملت های مسلمان جهان توانستند خود را به جهان نشان دهند.

وی افزود: انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) در مردم خودباوری ایجاد کردند و با انقلاب اسلامی پیشرفت های زیادی در عرصه های مختلف داشتند لذا باید گفت حضور کم نظیر مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید بیعتی با ولی فقیه بود که همه ما باید قدر این نعمت الهی را بدانیم.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان سمنان در خاتمه گفت: برقراری نماز جمعه از اهداف نظام اسلامی است که به عنوان قرارگاه فرهنگی جامعه مطرح می شود و این یادگار امام و انقلاب محسوب شده که به برکت انقلاب در ایران احیا شده است.