به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی درونی و ماهوی بود که از متن اسلام برگرفته شده است.

وی افزود: در انقلاب ما سه اصل قانون اساسی، ولایت فقیه و مبارزه با مستکبران و کفار محارب وجود دارد و در واقع امام خمینی (ره) ملت ایران را از زیر پرچم کفار به زیر لوای اسلام درآورد.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مطابق آیات قرآنی دشمنان هیچ‌گاه با مسلمانان دوستی نخواهند کرد، بیان داشت: دشمنی کفار و مستکبران با ایران اسلامی به خاطر انرژی هسته‌ای نیست بلکه آنها دشمن دین ما هستند.

وی ادامه داد: مطابق آیات قرآنی ما هیچ‌گاه آغاز کننده جنگ نخواهیم بود اما ا اگر دشمنان خواستند با مسلمانان بجنگند وظیفه تا آخرین قطره خون‌مان با آنها مبارزه می‌کنیم.

آیت‌الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه ملت ما در ایام‌الله دهه فجر نشان دادند که مانند اول انقلاب در راه دین و نظام ایستاده‌اند، گفت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای مختلفی برای ما در برداشت و اسلام واقعی و ناب محمدی را نیز به جهانیان شناساند.

وی افزود: اکنون بسیاری از روستاها و شهرهای دور افتاده ایران نیز از نعمت آب، برق و گاز بهره‌مند شده‌اند و برکت این انقلاب پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور شاهد بوده‌ایم.

رکود و گرانی ناشی از بی‌تدبیری دولت‌ها است

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مشکلاتی مانند رکود و گرانی ناشی از بی‌تدبیری دولت‌ها است و نمی‌توان آن را تنها بر گردن آمریکا و یا دیگران انداخت، افزود: یکی از مشکلات کشور ما این است که هر دولتی که بر سر کار می‌آید روش‌های ونظام‌های موجود را تغییر می‌دهد.

وی ادامه داد: البته نباید فراموش کنیم که پس از انقلاب جمعیت ایران۴۰ میلیون نفر افزایش داشت که خود نیازمند افزایش خدمت‌رسانی است، تمامی دولت‌ها اقدامات خوبی در راه خدمت به کشور انجام دادند اما لازم است با تلاشی مجاهدگونه در راه رفع مشکلات کشور همچنان به پیش برویم.

حضور میلیونی ملت در راهپیمایی پاسخی دندان شکن به گزافه‌گویی‌های آمریکا بود

آیت‌الله طباطبایی نژاد به راهپیمایی پرشکوه مردم اصفهان اشاره و ابراز داشت: مردم اصفهان همگام با ملت ایران امروز پرشورتر از سال‌های گذشته در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه شرکت کردند که نشانه رشد فکری، دین‌داری و ولایت‌مداری این مردم به انقلاب و دین اسلام است و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با بیان اینکه امروز ملت ایران در جهان حرف‌های بسیار برای گفتن دارد، اضافه کرد: آمریکا پس از انقلاب فهمید که دیگر نمی‌تواند هیچ غلطی کند و حضور میلیونی ملت ایران در راهپیمایی امروز نیز پاسخی دندان شکن به گزافه‌گویی‌های آمریکا بود.