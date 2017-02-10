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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

یورونیوز گزارش داد؛

۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرشور برگزار شد

۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرشور برگزار شد

یورو نیوز نوشت: هزاران ایرانی با شرکت در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور، شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، هزاران ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز با شور و اشتیاق در سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این کشور شرکت کردند.

سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حالی برگزار شد که روابط این کشور با آمریکا با شروع جنگ لفظی میان مقامات دو کشور رو به وخامت گذاشته است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در انتقاد به آزمایش اخیر موشک های بالستیکی در ایران، گفته بود که اقدامات این کشور را تحت نظر دارد و این که برای لغو توافق هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ تلاش می کند.

کد مطلب 3903194

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