۳۸ امین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران پرشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، هزاران ایرانی از نخستین ساعات صبح امروز با شور و اشتیاق در سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این کشور شرکت کردند.

سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حالی برگزار شد که روابط این کشور با آمریکا با شروع جنگ لفظی میان مقامات دو کشور رو به وخامت گذاشته است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در انتقاد به آزمایش اخیر موشک های بالستیکی در ایران، گفته بود که اقدامات این کشور را تحت نظر دارد و این که برای لغو توافق هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ تلاش می کند.