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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

حسون: همچنان پول سعودی ها به سوی شیوخ برجسته روسیه سرازیر است

حسون: همچنان پول سعودی ها به سوی شیوخ برجسته روسیه سرازیر است

مفتی کل سوریه در دیدار هیئتی روسی ضمن تمجید از مواضع مسکو در قبال کشورش به ادامه تلاش های سعودی ها برای ترویج افکار تروریستی در روسیه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه در دیدار هیئت روسی اعلام کرد: روسیه زمانی که به سوریه وارد شد برای گروه و نژاد خاصی وارد نشد بلکه به این خاطر آمد که تروریسمی که سوریه را ویران کرد در همه جای دنیا گسترش می یابد.

وی ضمن تمجید از کمک های روسیه به ملت سوریه تاکید کرد: هدف ترکیه از آموزش تروریستها و اعزام آنها به سوریه با هدف امتداد تا روسیه بود. موضع روسیه و ملت آن در مقابله با تروریسم نقش مهمی در دور کردن خطر از روسیه ایفا کرد.

حسون در ادامه به نفوذ تفکرات تروریستی به مساجد در روسیه اشاره کرد و افزود: پول سعودی ها همچنان برای شیوخ برجسته در روسیه ارسال می شود.

وی پیشنهاد نشست میان مفتی و علمای دینی روسیه با هدف نزدیک کردن دیدگاه ها را مطرح کرد.

از سوی دیگر اعضای هیئت روسی نیز اعلام کردند که روسیه حامی سوریه است.

کد مطلب 3903195

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