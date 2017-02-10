به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله جواد حاجیزاده در مراسم راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن شهرستان اهر، اظهار داشت: یومالله ۲۲ بهمن سرآغاز نخستین حکومت دینی و نظام اسلامی در ایران است و شهدای انقلاب اسلامی در آرزو بودند که ظلم و ستم رژیم پهلوی از کشور برچیده شود.
امام جمعه اهر با اشاره به اینکه استقرار نظام اسلامی و ولایی حاصل تلاشهای ملت انقلابی ایران با رهبری امام خمینی(ره) بود، افزود: دستاوردهای مادی و معنوی، علمی و فنآوری انقلاب و نظام اسلامی در مقایسه با زمان طاغوت بیش از حد تصور بوده و حتی نمیتوانیم این دستاوردها را در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن تشریح کنیم.
وی ادامه داد: امروز ما به برکت نظام و انقلاب در جهان عزت یافتهایم و در برابر مستکبران عالم ایستادگی و مقاومت کردهایم و به ملتها و دولتها اعلام میکنیم که ملت ایران همان ملتی است که در سال ۵۷ انقلاب کردند و حتی اکنون برای تداوم نظام و انقلاب از حیثیت خود گذشت میکنیم.
ترامپ پاسخ کوبنده ای از طرف مردم ایران دریافت کرد
آیتالله حاجیزاده بابیان اینکه مردم آذربایجان شرقی و منطقه ارسباران و بالأخص شهرستان اهر خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی با حضور در راهپیمایی عظیم اعلام کردند، گفت: رئیسجمهور تازهوارد آمریکا پاسخهای کوبندهای از ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن دریافت کرد بهطوری که ترامپ بارها با سخنان سخیف و بیهوده مردم کشورمان را تهدید کرده است.
امام جمعه اهر با تأکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران تفکر انقلابی و ضداستکباری حرف اول را میزند، اظهار کرد: روحیه ضداستکباری از عمق اعتقادات ملت و قرآن کریم میجوشد.
وی با ذکر اینکه تمامی خدمات و امکاناتی که در شهرستانها و استانها و بهویژه در اهر وجود دارد به برکت نظام و انقلاب بهدستآمده است، گفت: آمریکا به تعبیر امام راحل یک شیطان بزرگ است و نباید هیچگاه به شیطان اعتماد کنیم.
آیتالله حاجیزاده در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده و حماسی مردم شهرستان اهر همگام سایر مردم کشور در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، توطئههای دشمنان را خنثی میکند.
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