خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: اینجا ایستگاه سرعین، نقطه آغاز راهپیمایی در اردبیل. پیر و جوان، کوچک و بزرگ، زن و مرد حاضر شده‌اند تا سرمای زمستان استبداد بشکنند و با مشت‌های گره‌کرده، طاغوت را به بند کشند.

مشت‌های رو به آسمان نه سرما می‌شناسد و نه سوز سرد بهمن‌ماه. دلگرم که باشی سرما بی‌تأثیر است.

یکی از جوانان اردبیلی دلگرمی خود را اینطور توصیف کرد: خوشحالم در کشوری آزاد و مستقل زندگی می‌کنم.

رضا معتمد به خبرنگار مهر گفت: ۲۲ بهمن فرصتی است که جوانان با نسل‌های خالق انقلاب یکجا جمع شده و وحدت خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: در حالی که از کشورهای همسایه هر روز فریاد جنگ و خون ریزی به گوش می رسد ما در کشور ایران به پاس خون شهدا با ارامش و امنیت زندگی می کنیم.

این شهروند تاکید کرد: امروز وظیفه نسل وان و انقلابی ادای دین به خون شهدا و ادامه مسیر آن ها است.

به گفته معتمد در وضعیت که دشمن هر لحظه به دنبال تجاوز به کشور و از بین بردن ارزش ها وآرمان های آن است، جوانان باید با هوشیاری در مسیر شهدا گام بردارند.

جوانان اردبیلی فوج فوج در گلبانگ آزادی شعار «مرگ بر منافق» سر می‌دهند. با شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و شهدای حرم تجدید پیمان می‌کنند و پرچم‌های سه رنگ به آسمان بلند می‌شود.

شهروند اردبیلی معتقد است در شرایطی که دشمن گوش تیز کرده تا از دست رفتن اتحاد و انسجام را ببیند، در ۲۲ بهمن مردم انقلابی اثبات کردند که تفرقه‌افکنی دشمن سرابی بیش نیست.

رحمت خدایی افزود: راه شهدا ادامه دارد، همچنان که راه شهادت ادامه دارد. جبهه مبارزه با استکبار همواره با خون شهیدان آغشته است اما مردم ایران در مقابل استکبار سکوت نکرده و پس از این نیز نخواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی توانست به جهانیان نشان دهد که استکبار در مقابل ایمان و استقامت خار و ذلیل است.

حجت‌الاسلام مهدی ستوده تصریح کرد: تأثیر انقلاب اسلامی ایران نه در خاک کشور بلکه سایر کشورهای اسلامی نیز مشاهده می‌شود و امروز دشمن از صدور انقلاب در هراس است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در واقع پاسخ نه ملت به استکبار و کفر بود و با رهبری امام راحل مردم ایران در مقابل بی عدالتی ها ایستادند.

به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با گذشته 38 سال همچنان ارزش های انقلاب اسلامی لرزه بر اندام دشمنان می اندازه؛ چراکه این ارزش ها با بهره گیری از دین اسلام شکل گرفته است.

پرچم‌های سه رنگ هر لحظه به میدان شریعتی و سپس مصلی نزدیک‌تر می‌شود. از هر سو جمعیت مشتاق و علاقه‌مند دور هم جمع شده‌اند. صداها یکی شده و فریاد «مرگ بر آمریکا» به پا می‌خیزد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۲۲ بهمن نماد یکدستی و انسجامی است که به عینه در راهپیمایی‌ها مشاهده می‌شود.

صدیف بدری متذکر شد: امروز اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا شناخته شده است و بار دیگر در فرصت ۲۲ بهمن مردم ایران این اقتدار را به نمایش گذاردند.

با فریادهای بلند جمعیت مشتاق شعار سر می‌دهند. هزاران اردبیلی در کنار هم ایستاده‌اند. گویی تنها یک نفر با صدای بلند می گوید «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»