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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

امام جمعه رشت:

انقلاب اسلامی وابستگی ایران به کشورهای دیگر را از بین برد

انقلاب اسلامی وابستگی ایران به کشورهای دیگر را از بین برد

رشت- امام جمعه رشت با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران را از زیر سلطه استبداد بیرون آورد، گفت: وابستگی ایران به کشورهای دیگر با پیروزی انقلاب از بین رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با قدردانی از حضور پرشور مردم گیلان در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی نشان از شوری مضاعف دارد که هرساله بر آن افزوده می شود.

وی با بیان اینکه ۲۲ بهمن عید غدیر انقلاب است، افزود: ۳۸ سال از انقلاب می گذرد اما مردم همچون سال های اول با شوری مضاعف و روحیه ای خستگی ناپذیر از آن حمایت می کنند.

امام جمعه رشت به تحریم هایی که طی ۳۸ سال گذشته علیه ایران اعمال شده است اشاره کرد و گفت: ملت ایران برای تحقق آرمان ها و اهداف نظام مقدس اسلامی در برابر همه این فشارها صبر و استقامت کرده اند.

وی  با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد که ملت ایران از زیر سلطه استکبار بیرون آیند، تصریح کرد: با پیروزی انقلاب و استقرار حکومت اسلامی دریچه ای جدید در جهان گشوده شد.

آیت الله قربانی حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی الهی برپایه ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی برای مردم ما عزت، اقتدار و عظمت را به دنبال داشت.

وی در ادامه به حضور و نقش همه اقشار جامعه اعم از زن و مردم، بازاری و کارگر و... اشاره کرد و گفت: نقش بانوان نیز با پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف بیشتر از گذشته نمایان شد.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه در زمان رژیم منحوس پهلوی استبداد فردی و اجتماعی در سطح جامعه بیداد می کرد، اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا مردم سالاری دینی در جامعه پایه ریزی و گسترش یابد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی از بین بردن وابستگی کشور ایران به کشورهای دیگر است، ادامه داد: خوشبختانه با پیروزی انقلاب بردگی فکری و سیاسی از کشور گرفته شد.

آیت الله قربانی وجود وحدت در سطح جامعه را نیاز امروز کشور دانست و خاطرنشان کرد: رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی در این سال ها نیز وجود همین وحدت و اتحاد بود.

وی به برگزاری انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری در سال آینده اشاره کرد و یادآورشد: دشمن به دنبال تضیف نظام است که با حضور گسترده در انتخابات این توطئه دشمن را نیز خنثی می کنیم.

امام جمعه رشت با اشاره به اینکه تخریب و تضعیف دولت خلاف شرع است، گفت: تخریب یکدیگر درست نبوده و نیست، هرکسی باید در حوزه فعالیتی خود به وظایفش به درستی عمل کند.

کد مطلب 3903202

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