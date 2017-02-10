مردم ایران از تهدیدهای دشمن هراسی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری پیش از ظهر امروز در جمع مردم رفسنجان در مصلی امام خامنه ای رفسنجان اظهار داشت: در یوم الله ۲۲ بهمن و روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم طاغوت باید قدردان همه مبارزان و همه کسانی که برای شکل گیری این انقلاب زحمت کشیدند و از جان و مال و هستی خود مایه گذاشتند باشیم.

وی با گرامیداشت یاد امام جمعه فقید رفسنجان، افزود: دهه فجر امسال را در شرایطی برگزار کردیم که حجت الاسلام شیخ عباس پورمحمدی شخصیتی بسیار ارزشمند و مبارز و انقلاب و ولایتمدار و سختکوش را از دست دادیم.

وی ادامه داد: منزل حجت الاسلام پورمحمدی مأوای سخنرانان و مبارزان انقلابی بود و ایشان شخصیتی ارزشمند که وقت و زندگی و خانواده و عمر خود را برای اسلام هزینه کرد و حسرت می خوریم که در دهه فجر امسال جای ایشان خالی است.

فرماندار رفسنجان با گرامیداشت یاد آیت الله هاشمی رفسنجانی، تصریح کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی مبارز و مجاهد انقلابی و یار دیرین امام و رهبری بودند که تمام عمر و وقت و زندگی و تمام سرمایه خود را در اختیار اسلام و نظام و رهبری قرار داد.

استقلال خواهی و عزتمندی از اهداف انقلاب

ملانوری در ادامه از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و افزود: فجر انقلاب احیای عزت و شرافت و کرامت انسانها و استقرار اسلام و حکومت اسلامی در کشور ایران بود.

وی اظهار داشت: ملت ایران انقلاب را به رهبری حضرت امام خمینی(ره) که شخصیتی عالم، مبارز، فقیه و دانشمند بودند پیگیری کردند و بزرگترین انقلاب عصر حاضر را رقم زدند.

این مسئول با بیان اینکه ۲۲ بهمن تجدید عهد با آرمانهای امام و شهدا است، تصریح کرد: ۲۲ بهمن تجدید عهدی دوباره با ولایت و رهبری است مخصوصاً نسل نوجوان و جوان ما که دوران انقلاب و دفاع مقدس را درک نکردند.

وی تصریح کرد: آنچه که در طول این سالهای گذشته پس از انقلاب تغییری نکرده عزم و اراده و ایمان مردم و دولتهای ما در راه و مسیری است که امام راحل(ره) و انقلاب ترسیم کردند، می باشد.

فرماندار رفسنجان استقلال خواهی، عزتمندی، هوشمند بودن، مقام بودن در برابر تحریم ها، ولایتمداری و مقابله با توطئه های دشمنان را از اهداف انقلاب برشمرد و گفت: انقلاب سلطه گری و حکومت استکبار و استعمار را از سر ملت ایران کوتاه کرد. در طول این سالها دشمنان ما از دشمنی نایستادند و تحریمهای زیادی به کشور ما تحمیل شد.

ملانوری ترور شخصیتهای کشور در ابتدای انقلاب و تحمیل هشت سال جنگ توسط دشمنان را یادآور شد و ادامه داد: همان کسانی که انقلاب را بوجود آوردند جنگ را مدیریت کردند و حضور مردم در پای جبهه ها و حضور در جبهه ها حماسه بزرگ پیروزی را رقم زد.

وی بر لزوم هوشیاری مردم در برابر توطئه های دشمنان تأکید کرد و اظهار داشت: هوشیاری، تدبیر و خردمندی و ولایتمداری و مشارکت از اصول اساسی انقلاب اسلامی شاید بیشتر از زمانهای قبل باید مدنظر مردم باشد.

مردم ایران از تهدیدهای دشمن هراسی ندارند

فرماندار رفسنجان در ادامه جمهوری اسلامی ایران را کشوری قدرتمند و قابل طرح و الگو در جهان دانست و تأکید کرد: اتفاقات بزرگی که در کشورهای دنیا اتفاق می افتد برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است و فرمایش امام راحل(ره) مبنی بر صدور انقلاب اتفاق افتاده است.

ملانوری ادامه داد: مردم ایران از تهدیدهای دشمن هراسی ندارند و حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در اقصی نقاط کشور نشان از این موضوع دارد.

وی افزود: شهرستان رفسنجان ۹۴۰ شهید را تقدیم نظام و انقلاب کرده است و مردم از آنچه که برای انقلاب هزینه کرده اند راضی هستند و عصبانیت آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقیقاً برای همین است که ملت ایران از اعمال خود پشیمان نیستند و با نشاط و سرزنده پای اهداف انقلاب پشت سر رهبری ایستاده است.

وی عنوان کرد: در دوران مذاکرات، ملت ایران عزتمندی و سربلندی و قدرت مذاکره را به رخ کشورهای دنیا کشیدند و ما حق مسلم خود را در استفاده از انرژی هسته ای را ثابت کردیم و در جریان مذاکرات ثابت کردیم به دنبال تولید سلاح کشتار جمعی نیستیم و درحوزه علوم هسته ای نیاز به دانشمندان خارجی نداریم و امروز کشورهایی که خلف وعده می کنند دچار ضعف و زبونی است.

فرماندا رفسنجان با اشاره به آسیبهای اجتماعی، یادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس دشمن برای نابودی کشورما به ویژه جوانان جنگ را آغاز کرد و امروز هم در قالب جنگ نرم به دنبال این هستند که نیروی جوانی را از پای درآورند.

وی بیان داشت: علم، تکنولوژی و پیشرفت برای خدمت به پیشرفت جوامع بشری است و هم می تواند در راه نادرست استفاده شود و دشمنان این علم را برای ازبین بردن نیروی جوانی به کار می برند.

۲۱ هزار واحد صنعتی تسهیلات رونق اقتصادی گرفتند

فرماندار رفسنجان تهدیدهای دشمن را دائمی و در عین حال همدلی، همراهی و اتحاد مردم را برای مقابله با آن مهم خواند و گفت: همان تفکر و هوشمندی دوران اول انقلاب باید برای همیشه تاریخ در کشور وجود داشته باشد و به تعبیر مقام معظم رهبری دشمن بداند ما هیچوقت آغازگر جنگی نخواهیم بود اما اگر کسی به مرزهای ما و کشور ما تعدی کند با مردم و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و ابزارهای دفاعی ما روبه رو است و قطعا پیروز این میدان مانند همیشه ایران اسلامی خواهد بود.

وی ابراز داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه حضور درجوامع بین المللی نقش ایران پررنگ و قابل تامل است. در حوزه دفاعی بهترین وضعیت را در منطقه داریم و در علوم مختلف حرف برای گفتن داریم.

ملانوری در ادامه اظهار داشت: در سال جاری در قالب طرح رونق اقتصادی ۲۱ هزار واحد صنعتی ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفتند و توسعه آبیاری نوین و زیرسطحی در کل کشور را به طور جدی می بینیم و در تولید گندم خودکفا شدیم.

فرماندار رفسنجان با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت، گفت: سالانه ۴۸۰۰ میلیارد تومان در این طرح هزینه می شود و قریب به ۶ میلیون نفر دفترچه بیمه سلامت دریافت کردند و در رفسنجان نیز قریب به ۳۰ هزار نفر دفترچه بیمه سلامت دریافت کردند.

انعقاد ۴۵۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در رفسنجان

فرماندار رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح های افتتاح شده در دهه فجر در رفسنجان اشاره کرد و اظهار داشت: افتتاح نخستین مرکز درمانی بخش خصوصی را در دهه فجر داشتیم، همچنین با احیا و توسعه موقوفات هلال احمر مجوز احداث بیمارستان تخصصی چشم پزشکی را دریافت کردیم.

ملانوری به شعار «شیرین سازی زندگی» در رفسنجان اشاره کرد و گفت با تلاش های صورت گرفته در این حوزه، شاهد کاهش شدید طلاق و رشد ازدواج در شهرستان رفسنجان بودیم که جای شکر دارد.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: در بحث اقتصادی با تعاملی که بین مسئولان شهرستان وجود دارد در دو سه سال اخیر چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری شده است که بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آنها اجرایی شده است و تا یکی دو ماه آینده، بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهد شد. در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال نیز موفقیتهای خوبی داشتیم که به زودی مردم نتایج آن را خواهند دید.

وی بیان کرد: در حوزه آب یکی از نگرانی های مردم بحث وجود آرسنیک در آب بود که با پیگیری های نماینده قبلی و فعلی، مسئولین وزارت نیرو ۵ دستگاه تصفیه آب به بهره برداری رسیده و ۲ دستگاه دیگر نیز تا دو روز آینده نصب می شود. همچنین انتقال آب از بهشت اباد به شمال استان در حال انجام است.

به گفته ملانوری در دهه فجر بیش از ۱۴۰ پروژه با ۸۰ میلیارد تومان هزینه در رفسنجان افتتاح شده که بخشی از اعتبارات دولتی و بخشی مشارکتهای مردم بود از جمله آنها افتتاح و کلنگ زنی سه واحد ناحیه صنعتی در شهرستان و افتتاح بزرگترین پارک آبی جنوب شرق که به زودی صورت می گیرد.

فرماندار رفسنجان خبر داد: از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران، سه هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری شده که در روزهای آینده افتتاح رسمی می شود که این پروژه ها اشتغالزایی خواهد داشت، همچنین خانه حاج آقا علی بزرگترین خانه خشتی جهان عید نوروز افتتاح می شود.

ملانوری همچنین به انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری اشاره کرد و اضافه کرد: حضور به موقع هوشمندانه و خردمندانه در انتخابات لازم است.