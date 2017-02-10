روز نابودی دشمنان و پیروزی اسلام نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه اظهار داشت： بر اساس آیات عمل هر انسانی سرنوشت آخرت او را مشخص می‌کند از این رو اگر عمل و فعل انسان بد باشد عذاب جهنم شامل او می‌شود و اگر عمل انسان نیک باشد بهشت الهی نصیبش می‌شود.

وی، ضمن گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را مشت محکمی بر دهان آمریکا و استکبار جهانی عنوان کرد و افزود: با پیروزی انقلاب‌اسلامی روشن شد که مردم ایران همیشه یاری خداوند را داشته و خود را در راه اسلام فدا می‌کند.

امام‌جمعه ارومیه، تصریح کرد: با وجود پشتیبانی مستکبران از طاغوت مشاهده شد که چگونه توسط یک عالم بزرگوار و حمایت خداوند متعال انقلاب‌اسلامی‌ایران به پیروزی رسید.

وی گفت: البته بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی نیز صحنه‌هایی از عنایت خداوند نسبت به ملت ایران چه در جنگ تحمیلی و یا فتنه ۸۸ و یا دشمنی‌های منافقین وجود داشت.

وی خاطرنشان کرد: اکنون نیز که در تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان قرار گرفته‌ایم اگر بار دیگر همچون گذشته ایستادگی کنیم و از مسیر الهی خارج نشویم یقیناً خداوند متعال نیز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام‌معظم‌رهبری خاطرنشان کرد:همانطوری‌که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند ما از ترامپ ریس‌جمهور آمریکا تشکر می‌کنیم که چهره واقعی و فاسد آمریکا را به همگان نشان داد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی، در پایان افزود:بحمدالله نیز شاهدیم که چگونه شروع کردند و به دست خود نظامشان را نابود می‌کنند.