به گزارش خبرنگارمهر، محمد نهاوندیان بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان که در محل استانداری سیستان و بلوچستان برگزار َشد، اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان مزیت های بی نظیری دارد که مهمترین آن با توجه به دسترسی به آب های آزاد ظرفیت تراتزیتی این استان است.

وی افزود: باید از این ظرفیت ترانزیتی در هر ۴ حوزه دریایی، ریلی، جاده ایی و هوایی حداکثر استفاده را کرد که خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده در هر ۴ حوزه پیشرفت خوبی داشته ایم که افتتاح باند دوم فرودگاه زاهدان و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار از این موارد است.

وی گفت: البته علاوه بر این پروژه ها در توسعه زیرساخت های دیگر همچون گازرسانی به استان نیز پیشرفت های چشمگیری داشته ایم به طوری که با توجه به برنامه ریزی انجام شده گاز تا دوهفته آینده به زاهدان می رسد.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: مجموعه دولت و خصوصا شخص رئیس جمهور نگاه ویژه ای به استان سیستان و بلوچستان دارند از همین رو در دولت تدبیر و امید بودجه های ویژه ای برای این استان در نظر گرفته شد.

وی بااشاره به سالگرد پیروزی انقلاب افزود: پیام انقلاب ایران استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت بود که خوشبختانه در همه آنها پیشرفت های خوبی داشته ایم.

وی گفت: خوشبختانه اکنون با افتخار می توانیم بگوییم در سال ۹۵ در بخش استقلال یک پیروزی بزرگ بدست آمد و آن اینکه ما توانستیم ۶ قدرت جهانی را وادار کنیم که حق هسته ای ما را به رسمیت بشناسند.

ایران پر امید ترین اقتصاد در حال ظهور در دهه پیش رو است

نهاوندیان با اشاره به حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در بازارهای جهانی ادامه داد: امسال برای دومین سال متوالی تراز تجاری ایران مثبت است.

وی گفت: بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، ایران پر امید ترین اقتصاد در حال ظهور در دهه پیش رو است.

وی بااشاره به ظرفیت استان سیستان و بلوچستان در زمینه معادن، افزود: خوشبختانه با تاکید رئیس جمهور کار گسترده کردن پهنه اکتشاف در استان به طور جدی شروع شده است و طبق گزارش ها تاکنون ۸۶ هزار کیلومتر مربع تحت مطالعه قرار گرفته است.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: از همین رو در حال حاضر ۱۳۵ پهنه معدنی آماده عرضه شده است و معدن آنتیموان سفید آبه نیز به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: با توجه به ظرفیت کم نظیر استان سیستان و بلوچستان در زمینه معادن و رشد این بخش به تبع آن صنایع معدنی نیز رشد می کند و با رشد این دو قطعنا زمینه اشتغال برای جوانان استان فراهم می شود.

۸۵ هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به سیستان و بلوچستان سفر کردند

وی با اشاره به ظرفیت پایانه های مرزی، افزود:در ۳ سال و نیم گذشته تعداد پایانه های مرزی استان سیستان و بلوچستان بیش از دو برابر شده است.

نهاوندیان تصریح کرد: برای استفاده از ظرفیت پایانه های مرزی باید هم امکانات داخلی بسیج شود و هم از سرمایه‌ گذاری خارجی استفاده کرد.

وی گفت: پس از تصویب برجام ۸۵ هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به سیستان و بلوچستان سفر کردند که تعدادی از آنها در حال مطالعه و ارزیابی جهت سرمایه‌گذاری در این استان هستند.

وی بااشاره به امنیت پایداری که در سیستان و بلوچستان بوجود آمده، افزود: این امنیت شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.