راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن تجدید بیعت با انقلاب و رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که پس از راهپیمایی باشکوه مردم در مسجدالنبی ایراد شد گفت: همه برنامه ها باید با محور رهبری باشد تا به نتیجه برسد و به اختلاف و دوقطبی شدن منجر نشود.

عابدینی اظهارداشت:برخی میخواهند جامعه را به سمت دو قطبی شدن هدایت کنند که در این صورت همه آسیب خواهیم دید.

خطیب جمعه قزوین اضافه کرد: استکبار جهانی و شیاطین حامی آن همواره دنبال دو قطبی کرده جامعه بوده و هستند که ما آنها را نفرین می کنیم و اگر در داخل هم کسی این روش را دنبال کند ابتدا نصیحت و راهنمایی و سپس آنها را نیز لعن و نفرین می کنیم تا از این روش دست بردارند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یاس دشمنان است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: راهپیمایی باشکوه مردم قزوین در روز ۲۲ بهمن نشان داد که جامعه به سمت دوقطبی شدن نمی رود و با وحدت همه دشمنان را مایوس می کند.

وی بیان کرد: اراده شیطان این است که انسانها را گمراه و از مسیر منحرف کند که اگر کسی در ابتدای گمراهی باشدقابل نجات است اما کسی که در مسیر انحراف فرورفته دیگر قرآن و پیامبر هم وی را نجات نمی دهد.

عابدینی اضافه کرد: هر کس از قرآن، ولایت و رسالت منحرف شده و دوری کند دیگر قابل بازگشت نیست و درفلاکت فرو خواهد رفت.

کسی که حرف خدا را می زند سیاسی تلقی نکنید

امام جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز جمعه گفت: گاهی اوقات که از قرآن و دین صحبت می کنیم ما را به سیاسی بودن متهم می کنند در حالی که کسانی که این گونه فکر می کنند خودشان سیاسی هستند که مطالب را سیاسی برداشت می کنند.

وی گفت: از خدا می خواهیم که به ما کمک کند تا از سیاسی بازی دوری کرده و به قرآن و دین نزدیک شویم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: اراده کفار و منافین این است که نور خدا را خاموش کنند و در این راه مشترک هستند اما خداوند قادر است از نور خود حفاظت کرده و دشمنان را براحتی نابود کند.

عابدینی اظهارداشت:اگرتاریخ را مطالعه و سرنوشت اقوام و حکومت های کفار را بررسی کنیدقدرت خداوند برایتان آشکار می شود و در عصر حاضر نیز سرنوشت شاه درس عبرتی برای گردنکشان است.

وی اضافه کرد: چه کسی فکر می کرد رژیمی که به همه تجهیزات نظامی و ارتش مسلح بود و از سوی استکبار حمایت می شد و مخوف ترین سیستم امنیتی یعنی ساواک را داشت در برابر یک روحانی بدون سلاح که فقط به خدا و مردم متکی بود یک شبه تسلیم شود.

امام جمعه قزوین بیان کرد: سرنوشت رژیم شاه درس عبرتی برای همه است تا بدانند اگر با خدا باشیم و وحدت را حفظ کنیم و رهبری را قدر بدانیم در همه عرصه ها پیروزیم.

ولایت، شعله چراغ انقلاب است

وی اضافه کرد: شعله چراغ انقلاب ما رهبری و ولایت است و کسانی که خشم، قلم مسموم، نگاه شرک آلود و قلب های آلوده به مرض نفاق دارند و می خواهند جایگاه ولایت را خدشه دار کنند خودشان نابود خواهند شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: استکبار جهانی با استفاده از همه ابزارهای رسانه ای اعم از صوتی و تصویری و مکتوب و ماهواره ها تلاش کرده تا نور خدا را خاموش کند و در این مسیر ولایت را نشانه رفته اما غافل است که نوری که خداوند حافظ آن است شما را نابود خواهد کرد.

انقلاب اسلامی تحقق اراده الهی بود

خطیب جمعه قزوین در خطبه دوم نماز هم با بیان دستاوردهای انقلاب اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران تحقق اراده الهی بود که کمر مستکبران را شکست و امروز ما آمادگی داریم قدرتهای بزرگ استکباری را با اراده ملتها بشکنیم.

وی اضافه کرد: بینش دینی و احیاء روح ارزش شناسی ومقابله با منکرات از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است و اگر در گذشته هزاران منکر دیده می شد و کسی جرات بیان و ممانعت از آن را نداشت امروز به برکت انقلاب حساسیت و آگاهی مردم در مقابله با زشتی ها بسیار افزایش یافته است.

آیت الله عابدینی بیان کرد: امروز مردم با جسارت از به یغما رفتن حقوق بیت المال و غارت اموال عمومی می گویندو جلوی حقوق های نجومی می ایستند و کسی نسبت به منکر بی تفاوت نیست.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: یک زمان بنزین هواپیماهای اسرائیل هم توسط ایران تامین می شد و امروز به برکت انقلاب موشک هایی ساخته ایم که می تواند صهیونیست ها را که به کشورهای دیگر تجاوز کرده و مردم را قتل عام می کنند نابود کند.

امنیت ایرانی اسلامی مهمترین دستاورد انقلاب است

آیت الله عابدینی مهمترین دستاورد دیگر انقلاب را امنیت دانست و تصریح کرد: امنیت ایران در منطقه و جهان بی نظیر است و امروز هر جابجایی در خلیج فارس با اجازه و اطلاع ایران صورت می گیرد که این اقتدار و امنیت ارزشمند است.

وی گفت: امیدوار شدن مردم به ظهور حضرت مهدی(عج) با ترویج فرهنگی مهدویت از دیگر دستاوردهای نظام است که باید قدردان آن باشیم و خود و جهان را برای ظهور منجی عالم بشریت آماده کنیم.

عابدینی بیان کرد: در شرایطی که آمدن ترامپ مردم برخی کشورها را نگران کرده است ایران اسلامی باید امید بخش مردم جهان باشد و بستر را برای آمدن نجات بخشی که همه را به عدل و داد دعوت می کند امیدوار سازد.

وی گفت: کسی می تواند بنیانگذار صلح جهانی باشد که هم فرهنگ غنی وهم اقتدار نظامی داشته باشد و ایران اسلامی چنین شرایطی را دارد تا مورد اتکا ملل مظلوم جهان قرار گیرد.