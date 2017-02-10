راهپیمایی۲۲بهمن اوج دلدادگی مردم و دفاع از نظام اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا شکری در خطبه های نماز جمعه این هفته کلاته خیج در حسینیه اعظم این شهر ضمن بیان اینکه در سال جاری به شکل محسوسی حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن باشکوه‌تر از سالهای گذشته و متناسب با عظمت این ملت بود، ابراز داشت: شکوه خیره کننده و با عظمت ملت ایران چنان جلب توجه کرد که در گزارش های شبکه های مختلف خارجی بازتاب یافت و آنها نیز تاکید داشتند که میلیونها نفر در جای جای این کشور از لحظاتی قبل از راهپیمایی در میعادگاه راهپیمایی حضور پیدا کردند و حقیقتا راهپیمایی۲۲ بهمن امسال دشمن شکن بود.

وی افزود: ۲۲بهمن گرد یاس و ناامیدی را بر چهره آن دسته از بیچاره هایی پاشید که سالیان مختلف تلاش می کنند تا از رسانه های خود بین ملت و نظام اسلامی فاصله بیاندازند حال آنکه مردم در روز ۲۲ بهمن آرزو می کنند اینچنین فرصت به دست آید تا یکبار دیگر دفاع و دلداگی عمیق خود را به نظام اسلامی نشان دهند و بگویند نظام اسلامی به مانند فرزند و پاره جگر ملت ما است.

امام جمعه کلاته خیج با بیان اینکه ۲۲بهمن ماه نقطه عطفی بر پایان همه ذلت ها است، گفت: در قرون متمادی استبداد، ضربات فراوانی را بر این ملت با شخصیت و با عظمت تحمیل کرد تاجایی که کسی نمی تواند منکر آن شود، اما آن چیزی که توانست این عزت را زنده کند همین انقلاب اسلامی بود لیکن باید گفت ۲۲بهمن ماه و آغاز حکومت اسلامی تحقق آرزوی بزرگ معصومان(ع) است.

شکری افزود: خدای متعال به برکت رهنمودهای امام خمینی (ره) و همیاری این ملت نعمت پیروزی انقلاب اسلامی را برای امت ما فراهم کرد که نقطه عطفی برای اقتدار شیعه در این کشور و جهان معاصر را فراهم آورد، امروز اما ۳۸ سال است که به رغم همه مشکلات و معضلات شاهد استقامت و حضور جانانه این ملت در صحنه های مختلف هستیم که به‌حمدالله توانست زمینه اقتدار همه جانبه و ثبات و عظمت و اثر بخشی را برای انقلاب اسلامی فراهم کند.

وی ادامه داد: وظیفه بزرگ ما در قبل و بعد از دهه مبارک فجر این است که آن ارزش های بزرگ که انقلاب اسلامی برای آن تحقق پیدا کرد را مراقبت کنیم و از جمله این مسائل، مکتبی بودن این انقلاب است، این انقلاب جوهر خود را از مکتب و اسلام گرفته است و خدا نیاورد روزی بر این کشور بگذرد و یادی از انقلاب شود اما از مکتب و ارزش های اسلامی غفلت بورزیم.

امام جمعه کلاته خیج با بیان اینکه وحدت و انسجام در کنار تبعیت از رهبری و استحکام رابطه معنوی میان امام و امت در زمره ارکان انقلاب اسلامی بودند، گفت: این مهمترین مسئله ای است که توانسته زمینه اقتدار و عظمت این ملت را فراهم کند لذا این رابطه بین ولی و مردم باید در هر موقعیتی مستحکم تر از گذشته باشد.

شکری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به شرایط بین المللی، تاکید کرد: ترامپ در توئیتر خود نوشت «ایران با آتش بازی می‌کند، آنها قدر مهربانی اوباما را نمی ‌دانند و من آنطور نیستم» و بعد می گوید «من مساله برجام، آزمایش موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را برنمی تابم و در آینده نزدیک اقدام می کنم» و در عمل تحریم ها علیه ایران را بیشتر و صادرات تجهیزات پزشکی را محدود می کند که برخلاف روح برجام است اما در مقابل آن مقام معظم رهبری چهره آمریکا را در حضور افسران نیروی هوایی بیان می کند که در صدر خبرگزاری های دنیا می نشیند لیکن تردیدی نیست که آمریکایی‌ها اگر می ‌توانستند در مقابل ملت و رهبری ایران دست به کوچکترین تحرکی بزنند یک لحظه هم تردید نمی‌کردند.

وی افزود: بنابراین تهدیدهای ترامپ جز مصرف تبلیغاتی و انتخاباتی داخلی دستاورد دیگری برای آن‌ها ندارد زیرا عواقبی که برای آمریکایی‌ها در صورت هرگونه تعرضی در پی دارد غیرقابل پیش‌ بینی خواهد بود و بیش از آن ‌که واقعیت داشته باشد، جنبه‌ تبلیغاتی دارد چرا که مکرر در سخنرانی های خود به گزینه روز میز خود از جمله تحریم بیشتر علیه ایران اشاره می کرد لذا باید گفت اگر شما هر گزینه ای روی میز دارید ملت ما هم گزینه ای روی میز دارد و نزدیک به ۸۰ میلیون نفر گزینه روی میز هستند و مردم گزینه های روی میز خود یعنی حضور قدرتمندانه خود را در صحنه های مختلف نشان داده اند.

امام جمعه کلاته خیج در ادامه به سالروز صدور حکم امام(ره) در سال ۶۷ در مقابل جریان سلمان رشدی و کتاب شیطانی که علیه اسلام و توهین به نبی مکرم اسلام نوشت اشاره کرد و گفت: امام (ره) حکم ارتداد سلمان رشدی را صادر کرد و موج بزرگی در جهان اسلام به وجود آورد و جلوه ای از مقاومت را در دفاع از اسلام و ارزش های اسلامی فراهم کرد.