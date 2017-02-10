لزوم تلاش مسئولان برای تقویت وحدت در جامعه/توطئه دشمن تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های امروز نمازجمعه یزد اظهار داشت: حضور مردم یزد و دیگر نقاط اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن بی نظیر بود و به دنیا نشان داد که ملت ایران بعد از ۳۸ سال همچنان در کنار امام و رهبری است و راه شهدا را ادامه خواهند داد.

وی بیان کرد: این وحدت و همدلی و وفاداری به نظام و ولایت به طور قطع برکاتی دارد که خداوند متعال ملت ایران را از این برکات بی‌نصیب نخواهد گذاشت و در مقابل، دشمنان را نیست و نابود خواهد کرد.

ناصری با اشاره به اینکه این مردم لایق بهترین خدمات هستند، افزود: در سفر مسئولان کشوری به یزد همواره از آنها خواسته ام که نیمه خالی لیوان را ببینند و به فکر رفع مشکلات و کاستی ها و اقدامات انجام نشده باشند.

امام جمعه یزد عنوان کرد: وظیفه مسئولان حفظ انقلاب، پیروی از رهبری و خدمتگزاری به مردم است و اصلی ترین رسالتی است که مسئولان باید دنبال کنند و در کنار آن باید برای تقویت وحدت در جامعه تلاش جدی داشته باشند.

وی با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه از حضرت زهرا (س) به عنوان نخستین شهید راه ولایت یاد کرد و افزود: حضرت زهرا (س) بعد از رحلت پیامبر همه تلاش خود را برای دفاع از ولایت انجام دادند و جایگاه و منزلت حضرت علی (ع) را به انصار و مهاجرین یادآوری می‌کردند اما آنها روحیه انقلابی نداشتند.

ناصری یادآور شد: آن حضرت در حالی که به شدت جراحت داشتند در مسجد حاضر شدند و در دفاع از ولایت خطبه خواندند که این امر نشان از جایگاه ولایت در جامعه اسلامی دارد.

وی تاکید کرد: ما امروز باید پیرو مسیر حضرت زهرا (س) و حافظ و پیرو ولایت باشیم زیرا در کشور ما نیز دشمنان سال‌ها علیه ولایت توطئه کردند و دشمنی‌های دشمنان تمامی ندارد زیرا آنها می‌دانند تا زمانی که ملت ایران پیرو ولایت و وفادار به انقلاب و امام و شهدا و دارای وحدت کلمه است، به نتیجه ای نخواهند رسید.