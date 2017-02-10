به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسجدجامع گلشهر گلپایگان، اظهار داشت: دشمن پس از نا امید شدن از دیگر روشهایی که برای ضربه زدن به انقلاب و اسلام بر علیه ایران برافراشته بود به تحریم روی آورده است تا ایران را از نظر اقتصادی ضعیف کند.
وی افزود: ملت ایران همواره با وجود مشکلات در برابر دنیای استکباری ایستادگی کردهاند و این بار نیز این دوره را با سربلندی پشت سر میگذارند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی یکی دیگر از روشهای دشمن برای ضربه زدن به نظام است، تاکید کرد: آسیبهای فضای مجازی فرهنگ کشور ما را مورد تهدید قرار داده است، دشمن به خوبی می داند از میان بردن یک کشور با سرمایهگذاری در راه ترویج آسیبهای فرهنگی میسر میشود و بر این اساس باید همواره هوشیار و بیدار باشیم.
طابق آموزههای اسلامی مسلمان شیعه همیشه خط قرمز خواهد داشت
وی ادامه داد: چند روز پیش یکی از مسئولان به این مطلب اشاره کرده است که دیگر خطوط قرمز نداریم، مطابق آموزههای اسلامی مسلمان شیعه همیشه خط قرمزهایی برای حفظ اصول خود خواهد داشت و با افرادی که آنها را زیرپا بگذارند نیز برخورد جدی میشود.
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزافهگوییهای آمریکا بیان داشت: امروز یک انسان بی تدبیر رئیس جمهور آمریکا شده است که حرفهای بیهوده بسیار میزند اما ملت ایران امروز با حضور یکپارچه و پرشور خود در روز ۲۲بهمن مشت آهنینی همچون سال های گذشته به دهان یاوه گویان زد.
وی با تاکید بر حفظ ارزشهای نظام و انقلاب گفت: حفظ این ارزشها مبتنی بر پایبندی به مبانی دین و ارزشهای نظام، حرکت در راه آرمانهای انقلاب، پایبندی به استقلال کشور و حساسیت دربرابر دشمن و دشمن شناسی است.
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