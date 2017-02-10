به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: عملی که از روی تقوا و اخلاص باشد مورد قبول خداوند است.

پاسخ دندان شکن مردم به یاوه گویی های آمریکا

وی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن برای خدا بود و این خشم مردم از استکبار جهانی نیز برای خدا بوده است عنوان کرد: امروز همه اقشار جامعه با قصد غربت در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند و جلوه ای از عمل برای خدا در این راهپیمایی تحقق پیدا کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امروز مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن عمق محبت و ارادت خود را به ولایت و رهبری اعلام کردند گفت: مردم به دعوت رهبری لبیک گفتند و پاسخ دندان شکنی بر دهان یاوه گویان آمریکایی زدند.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بر اساس آموزه های دینی ما دو نوع عید داریم عنوان کرد: یک عید اسلامی مانند عید فطر، قربان و ... داریم و دیگری عید ملی بوده که سرنوشت مردم در این روز تعیین می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آموزه های دینی روزی عید بوده که انسان در آن روز گناه نکند گفت: ۲۲ بهمن روز عید ملی ملت ایران اسلامی است و روز جشن و سرور است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه عید حقیقی و واقعی ایران در روز ۲۲ بهمن است گفت: ۲۲ بهمن روز اقتدار و ایستادگی ملت ایران است و این روز، روز ایستادگی ملت ایران برای ارزش های دینی، دستاوردهای انقلاب، راه امام(ره)، تبعیت از رهبری، دفاع از اهداف و آرمان های انقلاب و امام شهیدان است.

آمریکا کوچکتر از آن است که برابر قدرت ایران بایستد

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن روز اقتدار و قدرت نمایی ملت است تصریح کرد: این ملت خودشان انقلاب کردند و یقینا استمرار انقلاب اسلامی ایران نیز با حضور مردم در صحنه است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن انقلاب اسلامی ایران را بیمه کرده است گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب است و این راهپیمایی هر سال یک پیام عمومی و یک پیام خاص دارد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیام عمومی راهپیمایی ۲۲ بهمن این بوده که ملت ایران تا زنده بوده در دفاع از انقلاب ایستاده است گفت: همچنین پیام خاص راهپیمایی امسال پاسخ به یاوه گویی های مقامات آمریکایی بوده که مردم با دعوت رهبری آمدند و اعلام کردند که رئیس جمهور بدبخت، نادان و تازه به دوران رسیده آمریکا با تهدید هایش هیچ غلطی نمی کند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا که هنوز دست چپ و راست خودش را تشخیص نمی دهد و هنوز سردار قاسم سلیمانی را با سلیمانیه عراق اشتباه می گیرد ملت ایران را تهدید می کند گفت: پاسخ ملت ایران به رئیس جمهور آمریکا این بوده که تو کوچکتر از آنی هستی که برابر قدرت ملت ایران قرار بگیری و ملت ایران با تمام توان مشت محکمی بر دهان تو می کوبند.

فریاد خروشان ملت کاخ سیاه آمریکا را به ذلت کشاند

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه ترامپ شیطان بزرگ بدون نقاب است گفت: رئیس جمهور های قبلی آمریکا نیز شیطان بودند اما بر چهره خود نقاب داشتند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: ترامپ شیطان بزرگ بدون نقاب است و چهره کریه، بد ذاتی و شرارت آمریکا را به دنیا نشان داده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه رئیس جمهور ابله آمریکا ایران را تهدید می کند اما مگر تو چه غلطی می خواهی بکنی؟ بیان داشت: تهدید رئیس جمهور آمریکا طبل تو خالی بوده که با سوزن نازکی از بین می رود چه برسد با موشک ها و فریاد الله اکبر ما.

وی با بیان اینکه فریاد الله اکبر ملت ایران خواب راحت را از چشمان مقامات آمریکایی سلب می کند گفت: این سیل خروشان امروز به صحنه آمد و آنچنان فریادش خروشان بود که کاخ سیاه آمریکا را به ذلت می کشاند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با طرح این سوال که رئیس جمهور آمریکا خیال کرده چه کسی است که عراض اندام می کند گفت: آمریکا هر چه خیانت و جنایت بوده انجام داده و چه باقی مانده که یک انسان دهن دریده، فاسد و سرمایه دار برابر ملت ایران عرض اندام می کند.

سوگواری فاطمیه با عظمت برگزار شود

آیت الله میرعمادی ما بیان اینکه ما ۳۸ سال فریاد «مرگ بر آمریکا» سر دادیم و اگر می خواستیم بترسیم آن روزی می ترسیدیم که ضعیف بودیم و سلاح و تشکیلاتی نداشتیم گفت: امروز ایران اسلامی قدرت منطقه محسوب می شود چرا که قدرت ایران به مردم و ولایت و رهبری است.

وی با بیان اینکه امروز در این مکان مقدس اعلام می کنیم که با تمام وجود برابر جبهه استکبار و نظام سلطه و هر گونه تهدید آمریکا می ایستیم و تا پای جان از انقلاب دفاع می کنیم گفت: از این حضور باشکوه و با عظمت مردم لرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم چرا که شما امروز برای خدا قدم برداشتید خدا هم به شما پاداش می دهد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا کوثر قرآن هستند و اولین شهید در راه ولایت بوده است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه در این راستا عزاداری و سوگواری ایام فاطمیه در استان با عظمت برگزار شود گفت: تا امروز جشن و چراغانی به مناسبت پیروزی انقلاب داشته ایم و از فردا باید برای حضرت فاطمه(س) سوگواری کنیم.