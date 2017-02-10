مردم طرقبه شاندیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن گرم و پر شور حضور یافتند

خبرگزاری مهر ـ گروه استانها: صبح امروز همزمان با مردم سراسر کشور در دو شهر طرقبه و شاندیز راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نیز برگزارشد. مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه این شهرستان علیرغم برودت هوا از ساعات اولیه صبح امروز با تجمع در مسیرهای از پیش تعیین شده برای برگزاری راهپیمایی دشمن‌شکن یوم‌الله ۲۲ بهمن، حضوری چشمگیر را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.

در این مراسم اقشار مختلف از مسئولان، اصناف و مردم روستا ها و شهر ها به صورت گسترده شرکت کردند و با در دست داشتن پرچم های جمهوری اسلامی ایران و بنرهای متنوع حضورشان را به نمایش گذاشته و نفرت و انزجار خود را از استکبار جهانی به خصوص آمریکای جنایتکار با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و... اعلام داشتند و نشان دادند.

راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن در طرقبه شاندیزخیلی متفاوت از سال های قبل بود، امسال شور و نشاط بیشتری حاکم بود، امسال خیلی ها آمده بودند، امسال مشت های گره کرده تر بیشتری به چشم میخورد، و امسال مردم همه آمده بودند تا بگویند راه امام و شهیدان ادامه دارد.

سردی هوای زمستانی هم چیزی نبود که مردم طرقبه شاندیز را از هدفشان که همان نشان دادن اتحاد، همدلی و انسجام مردم با نظام است، باز دارد امسال از هر قشری در این مراسم در شهر های طرقبه و شاندیز حضور داشتند و گویا سردی هوای زمستانی هم چیزی نبود که آن ها را از هدفشان که همان نشان دادن اتحاد، همدلی و انسجام مردم با نظام است، باز دارد. نوه ها و نبیره ها که تازه زبان باز کرده بودند نیز دوشادوش پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان با در دست گرفتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی و بادکنک های رنگی برای خود عالمی داشتند و توجه همگان را به خود جلب کرده بود.

مردم در سیل خروشان انقلابی خود شعارهای انقلابی سردادند و در صفوف منظم، همپای هم فریادهای انزجار و ظلم ستیزانه خود را بر سر استکبار آوار کردند.

حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری حرف اهالی خبر و رسانه هم بود، خبرنگاران صدا وسیما و رسانه های مکتوب و الکترونیکی که هر کدام سابقه پوشش چندین ساله پس از انقلاب اسلامی را داشتند به هم که می رسیدند از حضور بیشتر مردم در راهپیمایی امروز سخن به میان می آوردند.

همچنین مسئولان و مدیران، فرماندهان نظامی و انتظامی، علما و روحانیون نیز در مراسم امسال به صورت پررنگ و گرم حضور یافتند و دوشادوش مردم قدم بر می داشتند.



گفتنی است پرچم آمریکا در میدان مرکز طرقبه در حضور همه شرکت کنندگان به آتش کشیده شد و در پایان مراسم با قرائت قطعنامه و شعار تکبیر توسط مردم آن را تایید و در نماز جمعه شرکت کردند.

آری بار دیگر طرقبه شاندیزی ها که روزگاری بیش از ۵۰۰ شهید را نثار انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کردند حضور خود در صحنه را فریاد زدند و ثابت کردند که علی رغم تمامی توطئه های دشمن همواره و همیشه برای دفاع از انقلاب و نظام در صحنه حضور داشته و دارند.