ثبت اولین مدال اومنیوم ایران در آسیا/ جمشیدیان نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پنجمین و آخرین روز از مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا امیرحسین جمشیدیان رکابزن جوان کشورمان که صبح امروز در مسابقه مقدماتی اومنیوم( رده سنی جوانان ) در گروه خود اول شده و مجوز حضور در مرحله بعد را بدست آورده بود، در مسابقه نهایی موفق به کسب نشان نقره برای ایران شد.

این مدال اولین مدال تاریخ دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در ماده اومنیوم است. پیش از رکابزنان پیست روی کشورمان تنها یک بار در کاپ آسیایی سال ۲۰۱۶ یک مدال در این ماده را از آن ایران کرده بودند.

امیرحسین جمشیدیان در این رقابتها یک مدال طلا نیز در ماده اسکرچ بدست آورده بود تا به این ترتیب به عنوان ستاره تیم ایران در این دیدارها کشورمان را صاحب دو مدال طلا و نقره کند.

تیم ایران پیش از این چهار مدال دیگر نیز بدست آورده بود که با احتساب مدال نقره امروز جمشیدیان ایران در مسابقات قهرمانی پیست آسیا ۵ مدال شامل دو طلا و سه نقره را از آن خود کرده است.

سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی پیست در رده سنی بزرگسالان و بیست و چهارمین دوره مسابقات جوانان آسیا از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه در هندوستان برگزار می شود.