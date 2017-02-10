به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته بجنورد اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب ایران بازیچه دست دشمنان بود اما امروز باقدرتی که به دست آورده بازیگر تمام صحنه‌های مهم دنیا شده است.

حجت‌الاسلام یعقوبی قدرتی نظامی، سیاسی و علمی ایران را مایه افتخار در دنیا دانست و افزود: عامل اصلی این افتخارات پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری است.پ

وی تأکید کرد: افتخاراتی که ثمره انقلاب است باید حفظ و به نسل‌های آینده منتقل کرد و همچنین مراقب افتخارات جعلی که از سوی دشمنان نظام به وجود می‌آید باشیم.

خطیب نماز جمعه بجنورد هویت دینی، ملی و فرهنگی را یکی دیگر از افتخارات ایران پس از پیروزی انقلاب اعلام کرد.

حجت‌الاسلام یعقوبی گفت: مردم غیرتمند ایران در مقابل غارت گران بین‌المللی که قصد گرفتن عزت و ناموس ما را داشتند ایستادند و جان خود را برای حفظ خاک کشور از دست دادند.

حفظ آرمان‌های شهدا وظیفه هر ایرانی است

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: شهدای انقلاب اسلامی با مقاومت و غیرت ملی و فرهنگی جان خود را برای سربلندی ایران فدا کردند؛ بنابراین وظیفه‌داریم از آرمان‌های آنان محافظت کنیم.

دستاوردهای نظامی ایران خاک مستکبران را متزلزل می‌کند

وی پیشرفت‌های علمی و نظامی ایران را بالقوه عنوان کرد و گفت: پیشرفت‌های نظامی ایران امروز به حدی رسیده که موشک‌های ما دل مستکبران را می‌لرزاند و خاکشان را متزلزل می‌کند.

امام‌جمعه بجنورد اضافه کرد: اکنون پس از گذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به‌عنوان قدرت برتر نظامی در دنیا شناخته‌شده که با نمایش گذاشتن سلاح‌ها و موشک‌ها سبب شگفت جهانیان شده است.

حجت‌الاسلام یعقوبی تصریح کرد: همچنین کیفیت سطح علمی دانشگاه‌های ما جز افتخارات دنیا به شمار می‌رود.

نهادینه شدن فرهنگ شهادت در بین جوانان

وی بابیان اینکه فرهنگ شهادت در بین جوانان کشور نهادینه‌شده است، گفت: جوانان ایران برای دفاع از حرم، در صف ایستاده‌اند تا با مستکبرین جنگ کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: راست‌قامتی، سربلندی در مقابل استکبار یکی دیگر از برگ‌های زرین انقلاب اسلامی است.

خطیب نماز جمعه بجنورد افزود: امروز ایران با تمام قوا و با استقامت در مقابل مستکبرین ایستاده است و عقب‌نشینی نخواهد کرد و از تهدیدها، تشرها و توهین‌های آمریکای ذره‌ای ترس ندارد بلکه سخنان ترامپ، رئیس‌جمهورش مایه تمسخر ما است.

حجت‌الاسلام یعقوبی گفت: ملت ایران روحیه ولایت‌پذیری را روزبه‌روز بیشتر کرده و به وجود مقام معظم رهبری افتخار می‌کند.

وی بیان کرد: مردم ایران در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در خیابان‌ها حاضر شدند و باری دیگر وفاداری خود را به مقام معظم رهبری اعلام کردند.

امام‌جمعه بجنورد افزود: مردم ایران با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کردند که آمریکا هیچ غلطی نکرده و نمی‌تواند غلط انجام دهد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: روحیه جهادی ملت یاران وام‌دار انقلاب است.

خدمت به مستضعفان وظیفه مسئولان است

حجت‌الاسلام یعقوبی در بخشی دیگر از سخنان خود خطاب به مسئولان گفت: خدمت به محرومان و مستضعفان یکی از وظایف اصلی است که در کنار دیگر اقدامات باید به آن پرداخت و غافل نشد.

وی افزود: تمام مدیران، مسئولان و روحانیون موظف‌اند خود را با مستضعفان محشور و همراه کنند.

روحانیون در طول تاریخ قدرت و عظمت داشته‌اند

خطیب نماز جمعه بجنورد همچنین لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت‌الله میرزای شیرازی و حکم تاریخی حضرت امام رحمه‌الله درباره ارتداد و اعدام سلمان رشدی را نشانه قدرت و عظمت روحانیت اعلام کرد.

حجت‌الاسلام یعقوبی همچنین معنویت افزایی به‌وسیله نماز شب، خودکفایی و استقلال و ولایت‌پذیری را جزء افتخارات انسان در دنیا و آخرت اعلام کرد.