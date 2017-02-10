ازدواج جوانان مورد توجه مسئولان اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر جمعه در حاشیه مراسم کنلگ زنی مجتمع مسکونی ویژه زوجهای جوان در بیرجند اظهار کرد: تشکیل خانواده میتواند از بسیاری مفاسد اجتماعی جلوگیری کند.
وی تشکیل خانواده را مظهر پاکیهای اخلاقی دانست و گفت: باید بر اساس آموختههای دینی، اعتقادی و انقلابی خود تشکیل خانواده را دنبال کنیم.
وی ادامه داد: مغرب زمین به دنبال این است که با تبلیغات خود تشکیل خانواده را در جوانان ما به تردید تبدیل کند.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: باید تلاش کنیم که بیش از پیش ازدواج جوانان را مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به پروژه مسکونی ویژه زوجهای جوان در بیرجند بیان کرد: این پروژه با نام آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی آغاز شد.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: این مجتمع در راستای رفع مشکلات مسکن جوانان در ابتدای تشکیل زندگی ساخته میشود.
وی با بیان اینکه تأمین مسکن امر مهمی در زندگی است، افزود: رفع مشکل مسکن بسیاری از ازدواجها را آسان میکند.
آیت الله رئیسی ادامه داد: این مجتمع بعد از مشهد، دومین پروژه در خراسان بوده که در راستای تأمین مسکن برای زوجهای جوان کلنگ زنی شده است.
تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: امید است احداث این مجموعهها باعث رشد ازدواج در کشور شود.
وی با اشاره به شرایط انتخاب مناطق برای احداث این مجتمعها بیان کرد: اولویت ساخت این پروژهها با مناطق محروم است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه خراسان جنوبی در همسایگی امام رضا (ع) قرار دارد، گفت: همچنین این استان به دلیل محرومیت، در اولویت اجرای این پروه قرار گرفت.
وی ادامه داد: اگر امکانات ما کفایت کند در دیگر مناطق نیز این پروژه را اجرایی میکنیم.
آیت الله رئیسی خواستار همکاری و مشارکت مردم در احداث پروژه شد و افزود: ظرفیت آستان قدس بسیار گسترده بوده اما برای احداث این مجتمعها نیازمند مشارکت مردم و خیرین هستیم.
وی با بیان اینکه زمین احداث پروژه مال امام رضا (ع) است، اظهار کرد: مشارکت در این پروژه خیر و برکت زیادی به دنبال دارد.
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